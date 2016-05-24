21 لاعبا فى قائمة الأهلى استعدادًا للمقاولون العرب واستبعاد متعب وإكرامي

أعلن الهولندى مارتن يول المدير الفنى للأهلى قائمة الفريق الأول لكرة القدم استعداداً لمواجهة المقاولون العرب غداً الأربعاء على ملعب بتروسبورت , فى الجولة الـ30 من الدورى الممتاز .

وضمت القائمة كلا من: احمد عادل، ومسعد عوض، احمد ربيع الشيخ، سعد سمير، رامي ربيعة، أحمد حجازي، صبري رحيل، حسين السيد، أحمد فتحي، محمد هاني، ايفونا، جون انطوي، حسام غالي، حسام عاشور، عبدالله السعيد، صالح جمعة، وليد سليمان، مؤمن زكريا، رمضان صبحي، أحمد الشيخ، وعمرو السولية.

بينما شهدت القائمة استبعاد كل من عماد متعب، عمرو جمال، محمد نجيب، باسم علي، أحمد حمدي لأسباب فنية، وشريف إكرامي للإصابة.