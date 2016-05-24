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#نهائي_الأبطال - رونالدو لجمهور ريال مدريد: أنا بخير

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#نهائي_الأبطال - رونالدو لجمهور ريال مدريد: أنا بخير #نهائي_الأبطال - رونالدو لجمهور ريال مدريد: أنا بخير

(إفي): أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد الإسباني، أنه بخير بعد الكدمة التي تعرض لها في الفخذ إثر تداخله مع الحارس كيكو كاسيا خلال مران الفريق الملكي اليوم.

وفي تصريحات للصحفيين، قال كريستيانو "تعرضت لمشكلة خلال المران. الأمر بسيط. غدا أو بعد غد سأكون بخير. أشعر أنني بخير وجاهز، ويوم السبت سأكون في أفضل مستوياتي"، في إشارة إلى نهائي دوري الأبطال الأوروبي أمام أتلتيكو مدريد.

وكان كريستيانو قد اضطر للانسحاب من مران الملكي اليوم قبل قليل من انتهائه بشكل احترازي، نظرا لمداخلته مع كاسيا، مما أثار المخاوف نظرا لأن اللاعب كان قد تعرض مؤخرا لإصابة عضلية بالفخذ أيضا.

وأشار كريستيانو إلى أنه يعتقد أنه سيخوض نهائي التشامبيونز ليج السبت المقبل في حالة أفضل مما كان عليها في النهائي قبل عامين، مبينا "أنا أتحسن هذه الأيام. من الطبيعي أن أواجه متاعب قليلة بعد أن كنت اللاعب الأكثر اعتمادا عليه، كما أنني أعتقد أن هذا أكثر موسم لعبت دقائق به. بعيدا عن مشكلة اليوم، أنا في أفضل حالاتي".

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