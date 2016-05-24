تقرير #نهائي_الأبطال - دوري أبطال أوروبا ورولان جاروس.. والعلاقة الإسبانية

لأن كل شىء الأن يدور حول نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وأتليتكو والذي سيقام خلال أربعة أيام على استاد سان سيرو في ميلان على الأراضي الإيطالية، سنلقي الضوء على بطولة رولان جاروس للتنس والتي تبدأ اليوم الثلاثاء، ولكن من خلال نظرة كروية، ومن خلال نظرة خاصة بدوري أبطال أوروبا.

موعد البطولة

تبدأ اليوم ولمدة أسبوعين مباريات بطولة التنس رولان جاروس على الأراضي الفرنسية وهي البطولة الثانية من الأربع بطولات الكبرى "جراند سلام" للتنس التي تقام سنويا.

وتقام رولان جاروس كل عام بين نهاية شهر مايو وحتى بداية شهر يونيو وخلال تلك الفترة من كل عام ومنذ بداية بطولة أبطال أوروبا عام 1955 يكون جمهور الرياضة على موعد مع نهائي بطولة كبرى وهو نهائي دوري أبطال أوروبا وختام الموسم الكروي على مستوى الأندية.

نهائي إسباني

منذ بداية الألفية الثالثة جمع نهائي دوري أبطال أوروبا بين الأندية الإسبانية 3 مرات، بداية من موسم 2001/2002 بين ريال مدريد وفالنسيا ثم 2013/2014 بين ريال مدريد وأتليتكو ثم 2015/2016 بين ريال مدريد وأتليتكو أيضا.

وخلال كل نهائي إسباني كروي بدوري أبطال أوروبا منذ عام 2000 كان يواجه ذلك نهائي إسباني أيضا في رولان جاروس، فجمع النهائي الأول لموسم 2001/2002 نهائي ألبيرتو كوستا وخوان كارلوس فيريرو، وجمع النهائي الثاني بموسم 2013/2014 نهائي رافايل نادال وديفيد فيرير وبموسم 2015/2016 سننتظر المتأهلين بنهائي رولان جاروس.

نادال

يعتبر الإسباني رافائيل نادال هو اللاعب الأكثر تتويجا ببطولة رولان جاروس برصيد 9 بطولات وحققهم خلال عام 2005 وحتى 2014 ويأمل في تحقيق العاشرة له هذا الموسم، وهو أيضا المشجع "المتعصب" لريال مدريد الفريق الإسباني الأكثر تتويجا بدوري أبطال أوروبا برصيد 10 بطولات والذي يبحث عن التتويج رقم 11 بدوري أبطال أوروبا.

يذكر أن الإسباني نادال كان قد توج بأول بطولة رولان جاروس عام 2005 بأول مشاركة له بهذه البطولة وقام مدرب ريال مدريد الحالي زين الدين زيدان والذي يبحث عن أول تتويج له مع ريال مدريد كمدرب بتسليمه كأس التتويج في رولان جاروس منذ 11 عام.

6 من 9

توجت الفرق الإسباني بدوري أبطال أوروبا 8 مرات منذ بداية الألفية الثالثة ولكن خلال أخر 10 تتويجات للأندية الإسبانية بدوري أبطال أوروبا بداية من 1997/1998 وحتى 2015 شهدت رولان جاروس تتويج لاعب إسباني بالبطولة في نفس العام في 6 مرات من أصل 9 بطولات بعام 2014 و2011 و2006 و2008 و2002 و1998.

ولم يكسر تلك القاعدة برولان جاروس سوى لاعبان سويسريان وهم روجير فيدرير عام 2009 وستان فافرينكا عام 2015 وقتها توج برشلونة بدوري أبطال أوروبا في العامين.