“أديل” تبرم عقدًا بقيمة 113 مليون دولار مع شركة “سوني”

أبرمت المغنية البريطانية “أديل” عقدًا مع مجموعة “سوني ميوزك” بقيمة 90 مليون جنيه استرليني، بما بعادل “131,47 مليون دولار” حيث يعد ذلك العقد من أكبر الصفقات في هذا المجال، بحسب ما كشفت الصحافة البريطانية.

وعرضت مجموعة “سوني” اقتراحًا على “أديل” التي ينتهي عقدها مع مجموعة الإنتاج الموسيقي المستقلة “اكس ال ريكوردينغز” بعد ألبوم “25″ الذي صدر قبل سنة، بحسب فرانس برس.

ويشمل الاتفاق الجديد عدة ألبومات، بحسب صحيفة “ذي جارديان” التي لم تحدد عدد الأسطوانات المنصوص عليها في العقد.

ونقلت صحيفة ” صن” عن مسؤول في “سوني ميوزك” قوله إن “الاتفاق قيد الإنجاز في فرع كولومبيا وفي الولايات المتحدة وهو مقدر يقيمة 90 مليون جنيه استرليني”.

وحققت المغنية البالغة من العمر 28 عامًا عدة أرقام قياسية، من بينها مشاهدة أغنيتها “hello” على منصة “يوتيوب” مليار مرة في خلال 88 يومًا فقط.