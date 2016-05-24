نجلاء بدر: محمد منير طلب يدي وتركني قبل عقد القران

القاهرة_مروة عبد الفضيل

كشفت الفنانة الشابة نجلاء بدر لأوّل مرّة أنّها سبق وارتبطت بالمطرب القدير محمد منير الذي تركها قبل عقد القران دون أي سبب.

وأوضحت أنّ منير طلب منها أن تترك التمثيل، وقالت إنّ خوفها منه منعها من التعليق على طلبه بسبب فارق الخبرة بينهما.

وأضافت نجلاء بدر في إطلاله تلفزيونية لها مساء أمس أنها علمت بعد مرور فترة طويلة بالسبب الحقيقي الذي دفع منير إلى تركها، لكنها رفضت الكشف عنه.

كما كشفت أن أغنية "لما النسيم" التي غناها منير في التسعينيات كانت مهداةً إليها، وقالت إن المنتج نصر محروس هو الوحيد من يعرف بهذا الأمر.

واعترفت نجلاء أنها لم تصدم كثيراً بعد أن تركها منير لأنها لم تكن تحبه.

من جهة ثانية، أعربت نجلاء خلال اللقاء عن استيائها من تناول الصحافة لبعض جوانب حياة الفنان بشكل سيء، وأعربت عن غضبها من لقب "خطافة رجالة" الذي أطلقه عليها صحافيون بعد انتشار شائعة عن ارتباطها برجل متزوج، وقالت إنها ترفض الارتباط برجل متزوج، وإن رجالاً متزوجين طلبوا يدها لكنها رفضت لأن من يغدر بزوجته اليوم يغدر بها غداً.

كما كشفت نجلاء أنها تعرضت للخيانة كثيراً، لذا ابتعدت عن الرجال لفترة طويلة ولم ترتبط منذ ست سنوات، وكشفت عن أن أصعب ما حصل معها كان رؤيتها لشخص تحبه وهو يقيم علاقة جنسية مع فتاة أخرى.