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نجمة "أراب أيدول" إيناس عز الدين تروي حقيقة معاناتها مع السمنة

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الثلاثاء 24-05-2016 14:59

القاهرة_عمرو رضا

قضت نجمة برنامج “أراب أيدول” المطربة إيناس عز الدين 48 ساعة متواصلة مع الكوارث الصحية التي لم تتوقف عند دخولها المستشفى، وإنما امتدت لشقيقتها التي خضعت لجراحة طارئة لإزالة المرارة بعد أزمات صحية يبدو أنها وراثية في الجهاز الهضمي، إذ أكدت إيناس أن السخرية المتواصلة من زيادة وزنها لم تراع كونها مريضة بداء المعدة!!
إيناس تلقت مؤخراً حملة سخرية بعد ظهورها بزيادة كبيرة في الوزن وطالبها معجبوها بضرورة اللجوء لجراحة تجميل لشفط ، ولم تمر 24 ساعة إلا ونشرت صورتها من داخل المستشفى مع رسالة مؤثرة جدا قالت فيها: يا جماعة ولله انا ما خسيتش ومش هينفع اخس طبيعي والتخن مش كله اكل ولا كله قلة حركة ورياضة وكافياكم بقى تحكموا على الناس بمزاجكم فيه تخن مرضي ربنا يكفيكم شره مالوش علاقة لا بأكل ولا بحركة انا مش بأكل تقريبا لأني عندي مشاكل في معدتي معيشاني تقريبا في المستشفيات زي ما انتوا شايفين في الصورة.
وتابعت عبر حسابها الشخصي على الفيس بوك: دي بقت حياتي اللي ماحدش يعرفها غيري انا واهلي وجوزي وبتخليني مش بعرف اكل او اشرب زي الناس الطبيعيين وربنا يعلم انا عايشه ازاي وانا بتحرك كتير جدا وبعمل وبطلع وانزل سلالم وبمشي وبجري كتير يعني الموضوع مختلف.
واضافت: انا مبسوطة كده وبحب نفسي كده و صعب عليا اعمل عملية علشان اخس وانا بخاف اصلا من العمليات والعملية مش سهلة ومش هعملها علشان ارضي الناس يوم ما هعملها هيبقى علشان ارضي نفسي خصوصا انكم لما عرفتوني وشجعتوني وحبيتوني ونجحتوني كنت كده تخينة وحبيتوني زي ما انا وانا رافضة انكم تحبوني بس بشروطكم
دي انا واللي هيحبني هيحبني زي ما انا.
واوضحت إيناس سر ظهورها بطلة رشيقة قبل أيام قليلة بقولها: آما عن صوري الاخيرة فدي شطارة المصور Youssuf Mohy El Deen اللي عرف ياخد زوايا ما تبينش وزني وبشكره جدا طبعااااااا، وبشكر كل الناس اللي بتحبني زي ما انا وهتفضل تحبني سواء فضلت تخينة او لو عملت العملية و خسيت في يوم من الايام.
تعاطف الجمهور مع الحالة المرضية لإيناس تضاعف، بعدما كتبت بوست آخر لطلب الدعاء لشقيقتها الصغرى، قائلة: ياللا واليوم كمل بخبر ان اختي بكره حتشيل المرارة وحالتها خطيرة جدا، يا رب اللهم لا اعتراض بس البنت دي تعبت كتير يا رب الطف بيها والنبي ماليش غيرها يارب هي اللي فاضلالي وهي اللي حيلتي.
وبعدها بدأت بنشر أدعية دينية لطلب الصبر ثم خاطبت جمهورها قائلة: يا رب والنبي اختي يارب قومهالي بالسلامة انا مش مهم المهم هي يا رب اشفيهالي وعدي العملية على خير ماليش غيرها هي اختي الصغيرة وامي وسندي والنبي يا رب دي لسه بنوتة صغيرة ما لحقتش تشوف الدنيا وقضت نص عمرها عمليات وما لحقتش تفرح يا رب عوضها خير، ادعوا لأختي تعبانة اوي وهنشيل المرارة وحالتها خطيرة ارجوكم.
إيناس تلقت دعماً من بعض زميلاتها مثل المطربة السورية سهر أبو شروف التي وصفت المطربات البدينات بالكرابيج، وقالت أنهن من يطربن حقاً، واضافت أنهن لسن عارضات أزياء ولا يبحثن عن النجومية بأجسادهن، ولكن بالصوت وفقط.

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سيدتي

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