أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر " أستاذ الصحة النفسية " ... للأسف الشديد كلنا متطرفون -
بالصور.. ثعبان ضخم يثير الذعر في إيتاي البارود -
بالصور.. الآلاف يشيعون جنازة الشهيد "عصام الديب" بمسقط رأسه في إيتاي البارود -
تأجيل محاكمة 49 متهمًا في "عنف مغاغة" لتعذر إحضارهم من محبسهم -
بالصور.. الأنبا بولا ورئيس جامعة طنطا يزوران مصابي تفجيرات كنيسة مارجرجس -
بالفيديو- كيف يستطيع الثعبان ابتلاع رجلٍ و"جاموسة" -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : أنصح المشايخ بعدم ذكر المسلم والمسيحي يد واحدة لأننا نسيج واحد -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : تجديد الخطاب الديني لن يحدث إلا بتجديد الفكر الديني -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : الذين تحدثوا باسم الإله لا حصر لهم ومنهم النمرود -
بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

اديل تتخطى الـ4 ملايين مشاهدة في يومين

Google+ Print

الثلاثاء 24-05-2016 15:03

تخطى كليب النجمة الشهيرة اديل Adele الجديد "Send My Love-To Your New Lover" عتبة الـ4 ملايين مشاهدة بعد يومين من طرحه.
وأطلقت اديل البالغة من العمر 28 عاماً الكليب في حفل توزيع جوائز بيلبورد في لاس فيغاس، أمّا الأغنية فهي ضمن ألبوم اديل 25، الذي طرحته في تشرين الثاني/نوفمبر 2015.
يُشار إلى أنّ اديل حصدت 5 جوائز في بيلبورد، وهي على الشكل التالي: أفضل فنانة نسائية، صدارة قائمة بيلبورد لأفضل 20 فناناً، صدارة قائمة بيلبورد لأفضل 200 ألبوم، والأغنية الأكثر مبيعاً عن أغنية Hello.

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو- كيف يستطيع الثعبان ابتلاع رجلٍ و"جاموسة"

بالفيديو- كيف يستطيع الثعبان ابتلاع رجلٍ و"جاموسة"

فيديو.. مفتي الجمهورية: علينا الالتفاف حول القائد السيسي

فيديو.. مفتي الجمهورية: علينا الالتفاف حول القائد السيسي

بالفيديو.. 6 استخدامات غير تقليدية للمكواة.. منها "تسخين السندوتشات"

بالفيديو.. 6 استخدامات غير تقليدية للمكواة.. منها "تسخين السندوتشات"

بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة

بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة