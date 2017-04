اديل تتخطى الـ4 ملايين مشاهدة في يومين

تخطى فيديو كليب النجمة الشهيرة اديل Adele الجديد "Send My Love-To Your New Lover" عتبة الـ4 ملايين مشاهدة بعد يومين من طرحه.

وأطلقت اديل البالغة من العمر 28 عاماً الكليب في حفل توزيع جوائز بيلبورد في لاس فيغاس، أمّا الأغنية فهي ضمن ألبوم اديل 25، الذي طرحته في تشرين الثاني/نوفمبر 2015.

يُشار إلى أنّ اديل حصدت 5 جوائز في بيلبورد، وهي على الشكل التالي: أفضل فنانة نسائية، صدارة قائمة بيلبورد لأفضل 20 فناناً، صدارة قائمة بيلبورد لأفضل 200 ألبوم، والأغنية الأكثر مبيعاً عن أغنية Hello.

