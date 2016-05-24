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بالفيديو: أريانا غراندي تتعرض لوقف محرج في بيلبورد

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الثلاثاء 24-05-2016 16:26

تعرضت النجمة أريانا غراندي Ariana Grande لموقف محرج أثناء حضورها حفل توزيع جوائز بيلبورد في لاس فيغاس.
وفي التفاصيل أنه لدى وصول أريانا البالغة من العمر 22 عاماً لإجراء لقاء تلفزيوني على السجادة الحمراء مع "E! " كادت تسقط أرضاً، لولا أن المذيعة تدخّلت على الفور وأنقذتها.
يُذكر أن أريانا غراندي، التي ارتدت فستاناً من Versace، قدّمت عرضاَ مميّزاَ في الحفل، حين غنت في الحفل Dangerous Woman وInto You.

 

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