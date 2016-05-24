نجوم نجوا من حوادث طيران بالصدفة ..آخرهم نيللي كريم

من رحم كل مأساة تنسج العشرات من القصص الحزينة، وإن لم يخلُ الأمر من بعض الأخبار السعيدة؛ فحادث الطائرة المصرية العائدة من باريس تضمّن حالات مأساوية، لا يُمكن نسيانها، ولكن النجاة من الحادثة يُشكل بلا جدال "ميلاد جديد" للنجمة نيللي كريم، التي كان من المقرر أن تعود من مهرجان كان على نفس الطائرة، لولا اتخاذها قراراً سريعاً بالعودة إلى القاهرة .. لتنضم إلى قائمة من النجوم، بعضهم أفلت من الموت بالصدفة، والبعض الآخر بمعجزة!

هيفاء وهبي "من الإعجاب ما قتل"

النجمة اللبنانية هيفاء وهبي مختلفة عن الجميع، فهي تعرّضت لحادث طائرة، أثناء تصوير كليبها "حاسة ما بينا حاجة"، بينما كانت تستقلّ سيارة مكشوفة، ويبدو أنّ الطيار انشغل بمتابعة هيفاء داخل السيارة، فنسي تقدير المسافات أثناء هبوطه بمطار رياق العسكري في البقاع، واقترب بشدّة من سيارة الديفا اللبنانية، وظلّ محلّقاً فوقها على ارتفاع منخفض جداً، وهو ما تسبّب في تشظّي زجاج السيارة وثقب خزان الوقود في الطائرة، حتى سال الكيروسين من الطائرة التي اندلعت فيها النيران.

رباطة جأش وائل كفوري

في مواقف الخطر يُعرف الرجال، والنجم اللبناني وائل كفوري أثبت رباطة جاش غير اعتيادية لدى أصحاب الحسّ المرهف؛ فبعدما أصيبت عجلات طائرته المتّجهة إلى المغرب بعطل مفاجئ، شعر بارتباك كبير بين طاقم الطائرة والركاب، خصوصاً اضطر الطيار للبقاء في الجوّ نصف ساعة إضافية، قبل أن يُسمح له بالهبوط. وهنا، توجّه وائل إلى قمرة الطائرة، وجلس بجوار الطيّار، الذي استعاد هدوءه، ونجح في احتواء العطل الطارئ، وتمّ الهبوط بسلام.

إخلاء مطار لوس أنجلوس لتامر حسني

الفنان تامر حسني عانى هو الآخر من أعطال إطارات الطائرات، إلا أنّ حالة طائرته كانت أكثر حرجاً من طائرة زميله وائل كفوري، إذ انفتحت عجلات طائرته المتّجهة من لوس أنجلوس إلى هيوستن لإحياء حفل ضمن جولته الأمريكية، وهي منطلقة في أجواء مرتفعة للغاية، ممّا هدّد بانفجار الطائرة بالكامل. وبعد فشل كلّ محاولات إغلاق الإطارات، اضطرّ الطيّار إلى الهبوط حتى ارتفاع منخفض جداً للتقليل من احتمالات الانفجار، وطلب الإذن بالعودة إلى مطار لوس أنجلوس، الذي تمّ إخلاؤه بالكامل، تحسّباً لاحتمال انفجار الطائرة.

25 دقيقة رعب لوائل جسار

يبدو أنّ إطارات الطائرات تطارد المطربين العرب فقط؛ فقد عانى النجم اللبناني وائل جسار من الأزمة نفسها على متن طائرة تونسية. فقد رفضت الإطارات الاستجابة لأوامر الطيّار بالفتح التلقائي أثناء الهبوط، ودامت المحاولات المكثفة أكثر من 25 دقيقة قضاها ركاب الطائرة في رعب، حتى تمّ فتح العجلات بطريقة يدوية، فتمكّنت الطائرة من الهبوط بسلام.

جومانا مراد تسافر بطائرة بابها مفتوح!

الممثلة السورية جومانا مراد نجت من واحدة من أغرب حوادث الطيران، بحسب روايتها لبرنامج "آخر من يعلم"، الذي يُعرض على MBC1، حيث قالت إنها شعرت بهواء شديد في الطائرة. وعندما سألت المضيفة، قالت لها إنّ باب الطائرة لم يُغلق جيداً، وطلبت منها الدعاء من أجل هبوط الطائرة بسلام من دون تعرّضها لمكروه؛ وقد تقبّل الله دعاء جومانا.

ايناس الدغيدي قفزت من الطائرة

المخرجة المصرية الأشهر ايناس الدغيدي نجت من كارثة جوية، منتصف أبريل الماضي، بعدما اتخذت قراراً عاجلاً بمغادرة الطائرة المتّجهة من القاهرة إلى بيروت، بعدما تعطلّت مرتين، وأصيبت بالإغماء من الخوف حتى تمّ إسعافها في مطار القاهرة، بعد نصف ساعة فقط من الطيران. وعندما عرض عليها استقلال طائرة أخرى لاستكمال السفر، رفضت تماماً وأصرت على مغادرة المطار إلى منزلها.

دارين حداد اختلّت قدماها ووقعت من فوق السلالم

الفنانة التونسية دارين حداد انطلقت بالطائرة، وهبطت في مطار القاهرة بسلام، ولكنها كادت أن تتعرّض للموت أثناء مغادرة الطائرة، بعدما اختلّت قدماها ووقعت من فوق السلالم، وأصيبت وقتها بكسر في الأنف وتورّم في أنحاء جسمها بالكامل.

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