ما علاقة انجين اكيوريك بتهديدات بيرين سات بالانسحاب من "السلطانة كوسيم"؟

بعد أن رشح الممثل التركي الوسيم أنجين أكيوريك لدور السلطان مصطفى الشقيق الأصغر للسلطان الراحل أحمد الأول، غيّر تيمور ساوجي رأيه وقرر تكليفه بدور السلطان مراد الرابع الذي سيعيش مرحلة صراع خطير على السلطة بينه وبين والدته السلطانة كوسيم الجبارة التي أدت دورها بمرحلة الشباب الممثلة الثلاثينية التركية بيرين سات التي فاجأت الوسط الفني التركي بردة فعلها العنيفة العصبية برفضها أداء دور والدة الممثل أنجين أكيوريك الذي كان حبيبها وزوجها في مسلسلهما المشترك الأول "فاطمة" بذريعة أنهما لن يقنعا الجمهور ولن يصدقهما بعد أن تابعهما لعامين بدور الزوج والزوجة في "فاطمة- ماذنب فاطمة غول؟"

السلطانة كوسيم تهدد بالإنسحاب

وهددت بيرين سات المنتج بالإنسحاب من المسلسل وعدم إستكمال دورها إن أصر على أداء أنجين أكيوريك دور إبنها السلطان مراد الرابع.

أي أنه عليه أن يختار بينها وبين أنجين أكيوريك،ولا يوجد خيار آخر له.

وقد ضجت الصحافة التركية بخبر رفض بيرين سات الحاد المفاجىء لأنجين أكيوريك،وعادت شائعة خلافاتهما السابقة في كواليس مسلسلهما "فاطمة" القديمة للظهور. لكن بعض المقربين نفوا هذه الشائعة قائلين: "بيرين سات لم تعترض عندما رشح أنجين أكيوريك لدور السلطان مصطفى بالموسم الثاني،لكن عندما انتقل ترشيحه إلى شخصية إبنها الدرامي السلطان مراد الرابع رفضت بدافع مهني منطقي ،كيف سيصدقهما الجمهور بدوري الأم والإبن بعد أن نجحا معاً لعامين بدور الزوج والزوجة؟"

وأضافوا إن رفضها منطقي من الناحية الدرامية ولا يوجد سبب شخصي وراء رفضها مشاركة أنجين أكيوريك لها بطولة الموسم الثاني.



"السلطانة كوسيم" فشل في تصدر الرايتنغ بتركيا والشرق الأوسط

وجاء عدم تصدر المسلسل التاريخي "السلطانة كوسيم" الرايتنغ في تركيا والشرق الأوسط على غرار مسلسل "حريم السلطان" صادماً لمنتجه تيمور ساوجي، وكان من الممكن أن يفشل المسلسل ويسبب له خسائر مالية كبيرة لولا أنه استطاع تسويقه لعدد كبير من دول أوروبا والبلقان ليتفادى الخسارة المحلية التي أكد البعض أن آراء بطلته السياسية الصريحة والجريئة ضد الحكومة التركية وتجاهلها للعنف الذي تتعرض له النساء التركيات ولا توقفه أو تحد منه بسن قوانين مشددة رادعة، جعلت الكثيرين من المؤيدين للحكومة التركية والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقاطعون المسلسل ويرفضون مشاهدته على عكس المسلسل التاريخي الناجح "قيامة أرطغرل" للنجم التركي أنجين ألتان دوزياتان المتصدر للرايتنغ من حلقاته الأولى بلا منازع يوم عرضه.

وفكر تيمور ساوجي منتج "السلطانة كوسيم" باستقدام النجم التركي الواسع الشعبية الوسيم أنجين أكيوريك بدور السلطان مراد الرابع لتحسين رايتنغ الموسم الثاني عله يحقق نجاحاً جماهيرياً أكبر في تركيا والشرق الأوسط.



هل تقبل نورغول يشلشاي أن تحل بديلة لبيرين سات في "السلطانة كوسيم" ؟

واحترم المنتج قرار ورأي بيرين سات،وبدأ فعلاً بالبحث عن ممثلة بديلة لها بدور السلطانة كوسيم،وأكد البعض أن المرشحة الأقوى حالياً هي الممثلة الأربعينية نورغول يشلشاي التي بلغت عامها الأربعين قبل أسابيع قليلة،وسنها وشكلها مناسبين تماماً لدور والدة أنجين أكيوريك.

أنجين أكيوريك يكبر بيرين سات بثلاث سنوات فقط

وشهد موقف بيرين سات الأخير من أنجين أكيوريك تأييد من معجبيها وساندوها بتعليقاتهم في "السوشيال ميديا" مستذكرين عدم إعجاب الكثير من المتابعين باختيار الممثل الشاب العشريني إكين كوتش لدور السلطان أحمد الأول حبيب وزوج السلطانة كوسيم التي أدتها الممثلة بيرين سات وهي تكبره بـ 8 سنوات فلم يقتنع المشاهدون الأتراك بهما رغم حرارة مشاهدهما العاطفية.

ونفس الأمر سيحصل مع بيرين سات وأنجين أكيوريك اللذين شدا الملايين بدوري الزوج والزوجة في "فاطمة" فكيف سيصدقهما ويحبهما بدوري الأم والإبن؟ وفارق العمر بينهما ليس كبيراً في الواقع حيث يكبر أنجين أكيوريك بيرين سات بثلاث سنوات،ومهما قام قسم الماكياج بمعجزة في شكله لن يقنع الملايين بأدائهما أبداً.

ومنتظر توقف الموسم الأول عند الحلقة 30 قريباً.

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