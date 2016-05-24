وصول غريق وآخر مصاب بحادث سير إلى مستشفى العريش العام

أعلن مصدر طبى بشمال سيناء اليوم، عن وصول جثة غريق من شاطئ العريش، وآخر مصاب فى حادث سير داخل مدينة العريش، إلى مستشفى العريش العام.إعلان - Ads إعلان - Ads
>مصدر طبى: وصول قتيل ومصاب لمستشفى العريش
وأوضح المصدر أنه وصل للمستشفى جثة "أحمد.ع.ق-65 سنة"، وتبين وفاته إثر اسفيكسيا الغرق، بعد نزوله للاستحمام بالبحر المتوسط بمنطقة الخلفاء بالعريش، وتم حفظ الجثمان فى مشرحة مستشفى العريش تحت تصرف النيابة.
كما وصل للمستشفى "احمد.ج.أ-40 عامًا" مصابا بجرح قطعى بالرأس وكدمات متفرقة بالجسد إثر اصطدام سيارة به بشارع جسر الوادى داخل مدينة العريش.
>مصدر طبى: وصول قتيل ومصاب لمستشفى العريش