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بالصور..محافظ البحيرة يسلم عقود 256 وحدة للاسكان الاجتماعى بحوش عيسى

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بالصور..محافظ البحيرة يسلم عقود 256 وحدة للاسكان الاجتماعى بحوش عيسى بالصور..محافظ البحيرة يسلم عقود 256 وحدة للاسكان الاجتماعى بحوش عيسى
قام الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة بتوزيع 256 وحدة سكنية لوحدات الإسكان الإجتماعى المرحلة الأولى التى تم الإنتهاء منها بمركز ومدينة حوش عيسى، بالتعاون مع وزارة الإسكان وبنك الإسكان والتعمير.

ويضم المشروع 11 عمارة بها 256 وحدة سكنية كاملة المرافق بمساحات 90 متر بتكلفة 150 ألف جنيه.

وأكد محافظ البحيرة فى بيان، أن مشروع الإسكان الاجتماعى بحوش عيسى يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لبناء مليون وحدات سكنية بمحافظات الجمهورية للتيسير على الشباب فى حل مشكلة الإسكان وحصولهم على السكن المناسب، مشيرا إلى أنه تم تدبير أراضى فضاء أملاك دولة داخل مدن دمنهور وحوش عيسى والدلنجات وأبو المطامير وايتاى البارود وادكو ورشيد لإقامة وحدات سكنية عليها خلال هذا العام.

وشهد توزيع العقود المهندسة نادية عبده نائب المحافظ والمهندسة إنتصار الجزار وكيل وزارة الإسكان وعطا سلامة رئيس مدينة حوش عيسى.

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