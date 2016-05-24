بالصور.. محافظ كفر الشيخ يتفقد مصنع الزيوت والصابون ويقرر تطويره

تفقد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، مصنع الزيت والصابون بكفر الشيخ، يرافقه المهندس طه عبد السلام رئيس قطاع شركة الإسكندرية للزيوت والصابون بكفر الشيخ، حيث تفقد المحافظ مراحل الإنتاج المختلفة منها "الزيت الخام، الصويا وعباد الشمس"، ومرحلة التكرير ونزع الشموع، وإزالة الرائحة، والتبريد، ومراجعة اللون، خزانات الزيت، ماكينات تعبئة الزيت، ثم مرحلة التعبئة النهائية بعد المراجعة"، ثم التوريد إلى وزارة التموين

وتابع محافظ كفرالشيخ، مراحل إنتاج الأعلاف "أعلاف الأسماك، والأعلاف الحيوانية، وأعلاف الدواجن، كما تفقد المحافظ محطة معالجة الصرف الصناعى الخاصة بالمصنع والمعمل الكيميائى".

وقال محافظ كفرالشيخ، إنه سيتم تطوير مصنع الزيوت والصابون بمدينة كفرالشيخ، من خلال الاستعانة بالأبحاث المختلفة فى هذا المجال وتطبيق النماذج المتميزة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم افتتاح مصنع لأعلاف الأسماك "طافى" فى مارس القادم 2017م، بطاقة إنتاجية، 5 أطنان فى الساعة أعلاف أسماك بتكلفة 17 مليون جنيه.

من جانبه، قال المهندس طه عبد السلام رئيس قطاع شركة الإسكندرية للزيوت والصابون بكفر الشيخ، إن المصنع ينتج الزيوت بإجمالى 50 طن يوميًا، ليغطى نسبة 60% من احتياجات المواطنين بكفرالشيخ لزيت التموين، كما يوجد بالمصنع خطوط إنتاج للأعلاف بإجمالى 19 ألف طن أعلاف سنويًا "أعلاف أسماك وأعلاف حيوانية، وأعلاف دواجن".

وأضاف عبد السلام، أنه يوجد أيضًا بالمصنع خط لإنتاج الصابون، والذى ينتج 3 آلاف طن صابون سنويًا، لافتا أن المساحة الكلية لمصنع كفرالشيخ للزيوت والصابون تبلغ 47 ألف متر مربع.

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