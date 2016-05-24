الحماية المدنية بأسوان تخمد حريقا فى أشجار نخيل بإدفو

تمكنت إدارة الحماية المدنية بأسوان من السيطرة على حريق شب بزراعات نخيل بدائرة مركز إدفو شمال محافظة أسوان، ولم يسفر ذلك عن إصابات أو خسائر فى الأرواح، بينما أدى إلى تفحم وتلف بعض أشجار النخيل.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بأسون إخطارا بنشوب حريق بأشجار نخيل ناحية "أبو غلاب" بمركز إدفو، وتم الدفع بسيارة إطفاء لمكان البلاغ حتى تمت السيطرة على الحريق، وجار حصر الخسائر الناتجة عنه.

وتحرر محضر بالواقعة تمهيدا لإخطار النيابة المختصة.

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