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محافظ سوهاج يقرر علاج سيدة على نفقة الدولة وصرف معاش اجتماعى

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محافظ سوهاج يقرر علاج سيدة على نفقة الدولة وصرف معاش اجتماعى محافظ سوهاج يقرر علاج سيدة على نفقة الدولة وصرف معاش اجتماعى
قرر الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، تكليف وكيل وزارة الصحة بسوهاج بعلاج زوجة المواطن حربى حسن على نفقة الدولة، استجابة لما نشر على موقع "اليوم السابع" تحت عنوان "الفقر يفترس أسرة فى سوهاج" بقرية المحامدة البحرية بدائرة مركز سوهاج.

كما قرر المحافظ تكليف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ببحث حالة الأسرة وصرف معاش اجتماعى لهم.

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