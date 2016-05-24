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السودان يتفق مع الصين لبناء محطة نووية

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السودان يتفق مع الصين لبناء محطة نووية السودان يتفق مع الصين لبناء محطة نووية

أرشيفية

وقع السودان بروتوكولًا مبدئيًا مع شركة صينية عامة، اليوم الثلاثاء، لبناء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء، وفق ما أعلنه مسؤول في السودانية.

وكما ذكرموقع “سكاي نيوز عربية” أنه وقعت وزارة الكهرباء السودانية مع المؤسسة الصينية الوطنية للطاقة النووية مذكرة تفاهم لبناء مفاعلات نووية ستساهم في توليد الكهرباء في هذا البلد.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء محمد عبد الرحيم جاويش لفرانس برس “الاتفاق يسهل للسودان بناء محطة للطاقة النووية للاستخدامات السلمية”.

وأضاف أن “الاتفاق المبدئي الذي وقع الاثنين يتحدث عن بناء القدرات”.

وكان السودان أبلغ عام 2012 الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه يعتزم استخدام تقنية الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، مشيرًا إلى زيادة الطلب على الكهرباء في ظل التزايد السكاني.

والاتفاق الموقع مع المؤسسة الصينية أعقب زيارة قام بها الرئيس السوداني عمر البشير للصين العام الماضي ووقع خلالها اتفاقا للتعاون الاستراتيجي بين الخرطوم وبكين.

وتقارب طاقة السودان على توليد الطاقة حاليا ثلاثة آلاف ميغاواط، لكن يتوقع أن يزداد الطلب بشكل كبير في السنوات القادمة.

وتأتي الشركات الصينية العامة للطاقة في مقدم سياسة التنمية الخارجية التي ينتهجها الرئيس شي جينبينغ وتقوم بشكل اساسي على نشر التكنولوجيا النووية الصينية.

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