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«مستقبل وطن»: مهاجمو حوار بدران التليفزيونى يحقدون على الحزب وسنواجه التطاول بالقانون

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«مستقبل وطن»: مهاجمو حوار بدران التليفزيونى يحقدون على الحزب وسنواجه التطاول بالقانون «مستقبل وطن»: مهاجمو حوار بدران التليفزيونى يحقدون على الحزب وسنواجه التطاول بالقانون

محمد بدران، رئيس حزب مستقبل وطن

قال أشرف رشاد أمين عام حزب مستقبل وطن إن مستقبل وطن عائلة أكثر من كونه حزبا، واستطاع أن ينجح فيما ظنه الجميع مستحيل، وأصبح الكتلة الثانية فى البرلمان، بعدما قطع شوطا لم تقطعه الأحزاب التاريخية.

وأضاف أن الحزب ظل دائما يتقبل الإعلام ونقده، لكن لابد أن يكون هناك وقفة عندما يخرج الأمر عن المهنية، وعندنا يهاجم إعلامى أحد رموز مستقبل وطن فلابد من الرد عليه ولن نسمح بالتطاول على أى فرد من الحزب.

وقال إن الفيديو الذى ظهر فيه محمد بدران مع محاور أمريكى لم يخرج أى تصريح رسمى من الحزب بأن هذا برنامج فى قناة، وكان على الصحفى التأكد من ذلك، مشيرا إلى ان الحزب أكد كثيرا أن له متحدثين رسميين لا يؤخذ تصريحات إلا منهم.
> وأضاف أن حديث بدران خلال الفيديو بالعربية أمر طبيعى ومحبب وننتظره من رئيس الحزب دوما.

وقال إن ما خرج من أوصاف ضد بدران لا تخرج إلا من رجل خاو ويحمل حقدا سياسيا والحزب سيتولى مقاضاته قانونيا ليكون مثالا لكل من بفكر فى التطاول بالكذب ضد أى أحد من أعضائه.

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