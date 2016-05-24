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وزير الخارجية يلتقي أعضاء مجموعة الصداقة المصرية الفرنسية

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وزير الخارجية يلتقي أعضاء مجموعة الصداقة المصرية الفرنسية وزير الخارجية يلتقي أعضاء مجموعة الصداقة المصرية الفرنسية

سامح شكري وزير الخارجية – أرشيفية

استقبل وزير الخارجية سامح شكرى اليوم الثلاثاء رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المصرية فى البرلمان الفرنسي “فيليب فوليو”، وعدد من أعضاء المجموعة، التي تزور حالياً فى إطار توثيق وتعزيز العلاقات المصرية الفرنسية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد – عقب اللقاء – إن أعضاء المجموعة أعربوا عن خالص امتنانهم بحسن الاستقبال والاهتمام الذى حظيت به زيارتهم إلى مصر، وهو ما عكسته اللقاءات الهامة التى تم ترتيبها لهم مع المسئولين وأعضاء مجلس النواب المصرى، وفى المقدمة اللقاء الذى جمعهم مع الرئيس عبد الفتاح السيسى.

من جانبه، أكد رئيس المجموعة أن حرص الوفد على إتمام الزيارة رغم وقوع حادث الطائرة المصرية، يأتي تأكيداً على رغبة المجموعة في إبراز اهتمامها بدعم وتعزيز العلاقات مع مصر بالأفعال وليس الأقوال، مقدماً خالص التعازى للحكومة المصرية فى الحادث الأليم.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن اللقاء بين شكرى ومجموعة الصداقة المصرية الفرنسية تناول مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، وحرص الوفد الفرنسي على الاستماع إلى تقييم وزير الخارجية لأهم التحديات التى تواجه مصر داخلياً وخارجياً، والدور الذى يمكن أن تضطلع به المجموعة فى نقل الصورة الحقيقية لما تشهده مصر من تطورات اقتصادية وسياسية واجتماعية هامة إلى المجتمع الفرنسى.

كما تناول اللقاء التطورات الخاصة بعدد من القضايا الإقليمية والموقف المصرى تجاهها، وأهمها القضية الفلسطينية والأوضاع فى سوريا وليبيا، فضلاً عن جهود مكافحة الارهاب.

أ ش أ

 

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