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“العربي” يحذر من عواقب تصاعد الأعمال العسكرية والهجمات الإرهابية في سوريا

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“العربي” يحذر من عواقب تصاعد الأعمال العسكرية والهجمات الإرهابية في سوريا “العربي” يحذر من عواقب تصاعد الأعمال العسكرية والهجمات الإرهابية في سوريا

لدكتور نبيل العربي، أمين عام جامعة الدول العربية السابق

حذر الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية من عواقب التصعيد الخطير للأعمال العسكرية وأعمال العنف التي شهدتها سوريا خلال الأيام الماضية.

وندد الأمين العام في بيان له اليوم الثلاثاء، بالهجمات الإرهابية التي استهدفت المدنيين الأبرياء في مدينتي طرطوس وجبلة، كما عبر عن قلقه الشديد من تداعيات تصعيد الأعمال العسكرية التي تشهدها مختلف انحاء سوريا والتي من شأنها أن تؤدي إلى انهيار ترتيبات الهدنة ووقف الأعمال العدائية التي تم الاتفاق عليها في البيان الأمريكي الروسي المشترك الصادر في 9/ 5/ 2016، والذي جرى التأكيد عليها في بيان اجتماع المجموعة الدولية لدعم سوريا الصادر في فيينا في 17/ 5/ 2016.

ودعا الأمين العام كافة الأطراف المعنية لبذل كل الجهود لضمان استمرار الهدنة وتهيئة الأجواء الملائمة لاستئناف مسار المفاوضات في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة.

أ ش أ

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