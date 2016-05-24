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محافظ القليوبية يشكل لجنة لتقنين أوضاع منطقة العكرشة بالخانكة لخدمة المواطنين

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محافظ القليوبية يشكل لجنة لتقنين أوضاع منطقة العكرشة بالخانكة لخدمة المواطنين محافظ القليوبية يشكل لجنة لتقنين أوضاع منطقة العكرشة بالخانكة لخدمة المواطنين

إجتمع اللواء الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية، بعدد من المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بحضور اللواء السعيد عبد المعطي سكرتير عام المحافظة والأستاذة نجوى العشيري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة واللواء عصام بدير نائب مدير أمن القليوبية، وذلك لدراسة تقنين أوضاع منطقة العكرشة الصناعية بالخانكة وتوظيفها بالشكل الأمثل الذي يسهم في خدمة المواطنين المقيمين بها ولرعايتهم.

فقد أصدر سيادته قرارآ بتشكيل لجنة لدراسة أوضاع المنطقة مكونة من الأمن والقوى العاملة والحماية المدنية والوحدة المحلية والصحة والبيئة وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية تبدأ عملها يوم الأحد القادم الموافق 29/5/2016م وذلك لدراسة أوضاع المنطقة من كافة جوانبها، على أن تنتهي من أعمالها خلال خمسة عشرة يوما.

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