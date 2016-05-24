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المصرية للمطارات تتفقد مطار القطامية الجديد تمهيدآ لإفتتاحه

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المصرية للمطارات تتفقد مطار القطامية الجديد تمهيدآ لإفتتاحه المصرية للمطارات تتفقد مطار القطامية الجديد تمهيدآ لإفتتاحه

جانب من الزيارة

تفقد قيادات الشركة المصرية للمطارات بقيادة الطيار عبد الوهاب على مساعد رئيس الشركة للعمليات، مطار القطامية الدولى الجديد، وذلك للإطمئنان على ماتم الإنتهاء من أعمال التشطيبات تمهيدآ لإفتتاحه خلال الأيام القليلة القادمة.

صرح المهندس أحمد فوزى رئيس قطاع الهندسة المدنية والمعمارية، أن مبنى الركاب بالمطار سوف يسع 300 راكبآ فى الساعة، بالإضافة لإنشاء برج مراقبة جوية بإرتفاع 38 مترآ، وكذلك ممر بطول3650 متر، وعرضة 60 متر، بالإضافة إلى أكتاف الممر التى تصل إلى 15مترا من الجانبين.

وأضاف فوزى أن المطار سوف يستقبل الطائرات ذات الطراز الكبير ال 4E، بالإضافةإلى 8 مواقف لإنتظار الطائرات وكذلك المبانى الخدمية الآخرى، مشيرآ إلي إن مطار القطامية مجهز بأحدث النظم الحديثة لتأمين وإدارة وتشغيل المطارات.

 

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