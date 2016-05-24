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التحالف العربى الكردى يبدأ عملية طرد تنظيم داعش من شمال الرقة

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التحالف العربى الكردى يبدأ عملية طرد تنظيم داعش من شمال الرقة التحالف العربى الكردى يبدأ عملية طرد تنظيم داعش من شمال الرقة
أكد مسؤول أمريكى الثلاثاء أن مقاتلى التحالف العربى الكردى بدأوا فى تطهير مناطق تقع إلى الشمال من الرقة من مقاتلى تنظيم داعش.

وقال المتحدث باسم الجيش الأمريكى الكولونيل ستيف وارن من مقره فى بغداد أن "قوات سوريا الديموقراطية بدأت عمليات لتطهير المناطق الريفية الشمالية، وهذا يضع ضغوطا على الرقة"، مؤكدا أن الجيش الأمريكى سيشن غارات جوية لدعم تلك القوات التى دربتها وجهزتها الولايات المتحدة. ولم يتضح متى سيبدأ الهجوم على مدينة الرقة نفسها.
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