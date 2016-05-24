أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر " أستاذ الصحة النفسية " ... للأسف الشديد كلنا متطرفون -
بالصور.. ثعبان ضخم يثير الذعر في إيتاي البارود -
بالصور.. الآلاف يشيعون جنازة الشهيد "عصام الديب" بمسقط رأسه في إيتاي البارود -
تأجيل محاكمة 49 متهمًا في "عنف مغاغة" لتعذر إحضارهم من محبسهم -
بالصور.. الأنبا بولا ورئيس جامعة طنطا يزوران مصابي تفجيرات كنيسة مارجرجس -
بالفيديو- كيف يستطيع الثعبان ابتلاع رجلٍ و"جاموسة" -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : أنصح المشايخ بعدم ذكر المسلم والمسيحي يد واحدة لأننا نسيج واحد -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : تجديد الخطاب الديني لن يحدث إلا بتجديد الفكر الديني -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : الذين تحدثوا باسم الإله لا حصر لهم ومنهم النمرود -
بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

اخبار سوريا .. قوات الأسد تشن حملة فى شوارع دمشق لتجنيد 7000 شاب سورى

Google+ Print
اخبار سوريا .. قوات الأسد تشن حملة فى شوارع دمشق لتجنيد 7000 شاب سورى اخبار سوريا .. قوات الأسد تشن حملة فى شوارع دمشق لتجنيد 7000 شاب سورى
شنت قوات الرئيس السورى بشار الأسد مع مجموعة من الشرطة العسكرية حملة بشكل كبير فى معظم شوارع العاصمة دمشق لتجنيد 7ألاف شاب مطلوبين من قبل إدارة التجنيد العامة.
>وذكرت قناة العربية ، اليوم الثلاثاء، أن أسماء المطلوبين للتجنيد تم توزيعهم على جميع الحواجز المنتشرة فى البلاد لضبطهم.

وأشارت القناة إلى أن قوات الأسد قامت بعملية تفتيش للسيارات ومركبات النقل العامة والمارة بما فيهم النساء، وتدقيق الأوراق الثبوتية خصوصا للشباب وكل شخص تشك به قوات النظام.
>يشار إلى أن دمشق شهدت في، الأيام الماضية، حملة اعتقالات كبيرة طالت عشرات الشباب، مع قيام النظام باقتحام منازل المطلوبين للتجنيد، وإقامة حواجز مؤقتة بين الأحياء بحثا عن الأشخاص الواردة أسمائهم فى القوائم.

يذكر أن هذه الإجراءات أعادها النظام لدمشق من جديد، عقب التفجيرات الدامية التى راح ضحيتها العشرات فى "جبلة" و"طرطوس" أمس.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017