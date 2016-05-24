اخبار سوريا .. قوات الأسد تشن حملة فى شوارع دمشق لتجنيد 7000 شاب سورى

شنت قوات الرئيس السورى بشار الأسد مع مجموعة من الشرطة العسكرية حملة بشكل كبير فى معظم شوارع العاصمة دمشق لتجنيد 7ألاف شاب مطلوبين من قبل إدارة التجنيد العامة.>وذكرت قناة العربية الإخبارية ، اليوم الثلاثاء، أن أسماء المطلوبين للتجنيد تم توزيعهم على جميع الحواجز المنتشرة فى البلاد لضبطهم.

وأشارت القناة إلى أن قوات الأسد قامت بعملية تفتيش للسيارات ومركبات النقل العامة والمارة بما فيهم النساء، وتدقيق الأوراق الثبوتية خصوصا للشباب وكل شخص تشك به قوات النظام.

>يشار إلى أن دمشق شهدت في، الأيام الماضية، حملة اعتقالات كبيرة طالت عشرات الشباب، مع قيام النظام باقتحام منازل المطلوبين للتجنيد، وإقامة حواجز مؤقتة بين الأحياء بحثا عن الأشخاص الواردة أسمائهم فى القوائم.

يذكر أن هذه الإجراءات أعادها النظام لدمشق من جديد، عقب التفجيرات الدامية التى راح ضحيتها العشرات فى "جبلة" و"طرطوس" أمس.

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