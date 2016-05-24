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علاج جديد لسكر الأطفال يحول خلايا الجسم إلى بنكرياس صغير يفرز الأنسولين

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علاج جديد لسكر الأطفال يحول خلايا الجسم إلى بنكرياس صغير يفرز الأنسولين علاج جديد لسكر الأطفال يحول خلايا الجسم إلى بنكرياس صغير يفرز الأنسولين
يواصل العلماء والباحثون تطوير العديد من التقنيات العلاجية بهدف القضاء على مرض السكر من النوع الأول، والذى يصيب ملايين الأطفال حول العالم، حيث يدمر الجهاز المناعى خلايا بيتا المفرزة للأنسولين بالبنكرياس، ويحتاج الطفل للحصول على حقن الأنسولين مدى الحياة.

وتمكن مؤخرا فريق من الباحثين بجامعة سيدنى للتكنولوجيا فى أستراليا من تحويل الخلايا البشرية إلى خلايا مفرزة للأنسولين باستخدام الهندسة الوراثية، وأصبحت الخلايا الجديدة المعروفة باسم "Melligen cells" أشبه بالبنكرياس متناهى الصغر، تتمتع بالقدرة على إنتاج الأنسولين ثم تخزينه، وإفرازه بمجرد ارتفاع مستويات السكر فى الدم.

وأكد القائمون على الدراسة أن الخلايا الجديدة المفرزة للأنسولين تعتبر علاجا واعدا لمرض السكر من النوع الأول، وستغنى عن الحصول على حقن الأنسولين بشكل يومى، وسيحد من معاناتهم وتقليل مضاعفات مرض السكر، وتشمل: العمى والفشل الكلوى وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وينوى الباحثون تغليف الخلايا الجديدة المفرزة لهرمون الأنسولين بحيث لا يقوم الجهاز المناعى لمريض السكر بتدميرها، ومن المنتظر أن تقوم إحدى الشركات الأمريكية باستكمال أبحاث العلاج الجديد حتى يرى النور وإجراء كل التجارب الإكلينيكية المطلوبة.


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