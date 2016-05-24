بشرى لمرضى التصلب المتعدد.. جهاز لحقن المريض "على نفقة الدولة"

بشرى لمرضى "التصلب المتعدد" فقد تم التوصل لجهاز جديد يضمن تلقى مرضى التصلب المتعدد علاجهم بانتظام، الجهاز يحمل تكنولوجيا متطورة لحقن دولاء مرضى "التصلب المتعدد" لضمان تلقيهم العلاج بانتظام وبشكل آمن، ويقدم الجهاز تقريرا للطبيب المعالج عن أوقات الحقن واكتمال الجرعة مما يسهل على الطبيب اتخاذ قرار بإجراءات أو فحوصات لازمة لرعاية طبية أدق، ويتم ضبط الجهاز طبقا لاحتياجات كل مريض على حدة، حيث يمكنه التحكم فى سرعة وعمق الحقن، كما يقوم الجهاز بتنبيه المريض بأيام وأوقات الحقن.

وقد أظهرت نتائج دراسة حديثة شملت 1000 مريض من مرضى التصلب المتعدد الذين استخدموا الجهاز أن 97% من منهم أتموا جدول الحقن الخاص بهم، وترتب على ذلك تأثير هام جداً على التحكم فى المرض والسيطرة عليه مما يجنبهم الإصابة بالعجز فى المستقبل القريب.

من جانبه أكد الدكتور هانى عارف أستاذ أمراض المخ والأعصاب كلية طب جامعة عين شمس وسكرتير عام شعبة التصلب المتعدد بالجمعية المصرية للأمراض العصبيه والنفسية أن الدراسات أثبتت أن 50% من المرضى لا يتناولوا الدواء بانتظام، لأسباب مختلفة من بينها النسيان، أو عدم الرغبة فى الحقن نظرا لأن معظم أدوية المستوى الأول لعلاج مرض أم أس تعتمد على الحقن، وغالبا المرضى لا يرغبوا فى الحقن.

وأوضح أن عدم تناول الدواء بانتظام يحرم المريض من تحقيق الغرض المرجو من العلاج وهو تجنب الإصابة بعجز جزئى أو كلى بعد عدة سنوات، كما أن المعلومات الدقيقة عن المريض وانتظام علاجه هام بالنسبة للطبيب لاتخاذ القرار الصحيح فى مدى فاعلية الدواء، وما إذا كان يحتاج إلى تغييره أو الاستمرار عليه.

وقال إنه نظرا لأهمية انتظام تناول الأدوية فى مرض التصلب العصبى المتعدد تم ابتكار جهاز يشمل العلاج لمدة أسبوع فى خرطوشة واحدة ويتم وضعها بداخله، ويقوم المريض بحمله، ويحتوى الجهاز على كمبيوتر صغير لتسجيل توقيت تناول الدواء من عدمه، وفى نفس الوقت يسهل عليه طريقة الحقن لأن الإبرة صغيرة جدا وموضوعة فى تجويف غير مرئى للمريض حتى لا تسبب له إزعاج، ويمكنه التحكم فى قوتها وعمقها، وفى نفس الوقت نظرا للتكنولوجيا الذكية يمكن للجهاز تذكير المريض بالجرعة الدوائية وتسجيل موعد تناولها بدقة، وتوصيل تلك المعلومات للطبيب المعالج بحيث يقوم بتسجيل المعلومات الخاصة بكل مريض، لاتخاذ قراراته الصحيحة لصالح المريض.

وأضاف أن الدراسات أثبتت أن التغير والتطور الطبيعى للمرض بدون علاج، يترتب عليه استعمال المريض عكاز بعد 5 سنوات تقريبا، وبعد 15 سنة غالبا يحتاج إلى كرسى متحرك.

وبعد اكتشاف علاجات المرض أصبح معظم المرضى يتعايشون مع المرض لمدة 15 و20 سنة ولا يصلوا إلى مرحلة استخدام العكاز، وبالتالى يوفر الجهاز وسيلة سهلة تضمن تناول المريض للدواء.. حتى لا تحدث إعاقة.

من جانبه يقول الدكتور فاروق طلعت أستاذ أمراض المخ والأعصاب بطب الإسكندرية وأمين عام الجمعية المصرية للتصلب العصبى المتعدد إن مرض التصلب العصبى المتعدد يحصل على اهتمام كبير عالميا ومحليا لأنه وفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية يصيب 30 شخصا من كل 100 ألف ما بين سن العشرين والأربعين عاما، وهى الفترة الإنتاجية فى حياة الانسان، وفى حالة عدم تشخيص وعلاج المرض بشكل صحيح غالبا يؤدى إلى نسبة عجز قد تصل إلى استخدام كرسى متحرك بعد عدد من السنوات.

وأوضح أن مرض التصلب المتعدد يأتى على شكل نوبات ويؤثر على الجهاز العصبى المركزى، ويمكن أن يتسبب فى العديد من الأعراض إذا أهمل المريض العلاج، من بينها، اضطرابات بصرية، ضعف فى العضلات، صعوبات فى التوافق العصبى والقدرة على الكلام. وكذلك يسبب أيضا ضعف فى الحركة وقد يؤدى إلى عجز كامل عن الحركة فى الحالات الأكثر حدة

وأضاف أن هناك تطورا كبيرا فى علاج مرض التصلب المتعدد موضحا أن الدولة ممثلة فى التأمين الصحى ونفقة الدولة أصبحت تقوم بصرف العقاقير باهظة التكلفة للمرضى مجانا، لافتا إلى أنه سيتم صرف الجهاز الجديد لحقن مرضى"MS " مجانا بالتامين الصحى ونفقة الدولة قريبا.