نصائح العناية بأطباق الـ"بورسولان"
الثلاثاء 24-05-2016 15:26
لا بدّ من غسل أطباق الـ"بورسولان" الثمينة باليد، حتى لا يلحق بها أي ضرر. وفي هذا الإطار، يقدم "سيدتي. نت" لقارئاته الطرق الأفضل للعناية بهذه الأواني الخاصّة بالضيافة.
- اغسلي الأطباق بمزيج مؤلّف من الماء وعصير الليمون الحامض.
- اغسلي قطع الـ"بورسولان" واحدة تلو الأخرى في ماء دافئ، وليس ساخناً، مع استعمال منظّف خفيف التركيز.
- تجنّبي استخدام المنظّفات الكيميائية، عند التنظيف.
- افركي البقع برفق بواسطة إسفنجة ناعمة، مع إمكانية استخدام فرشاة أسنان لهذه الغاية.
- ضعي الأطباق على مناديل ورقية، فور الانتهاء من غسلها، لتجفّ.
- وّضبي الأطباق فوق بعضها البعض، مع الحرص على فصلها بواسطة مناديل ورقية.