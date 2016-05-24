نصائح العناية بأطباق الـ"بورسولان"

لا بدّ من غسل أطباق الـ"بورسولان" الثمينة باليد، حتى لا يلحق بها أي ضرر. وفي هذا الإطار، يقدم "سيدتي. نت" لقارئاته الطرق الأفضل للعناية بهذه الأواني الخاصّة بالضيافة.

- اغسلي الأطباق بمزيج مؤلّف من الماء وعصير الليمون الحامض.

- اغسلي قطع الـ"بورسولان" واحدة تلو الأخرى في ماء دافئ، وليس ساخناً، مع استعمال منظّف خفيف التركيز.

- تجنّبي استخدام المنظّفات الكيميائية، عند التنظيف.

- افركي البقع برفق بواسطة إسفنجة ناعمة، مع إمكانية استخدام فرشاة أسنان لهذه الغاية.

- ضعي الأطباق على مناديل ورقية، فور الانتهاء من غسلها، لتجفّ.

- وّضبي الأطباق فوق بعضها البعض، مع الحرص على فصلها بواسطة مناديل ورقية.