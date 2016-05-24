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نصائح العناية بأطباق الـ"بورسولان"

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الثلاثاء 24-05-2016 15:26

لا بدّ من غسل أطباق الـ"بورسولان" الثمينة باليد، حتى لا يلحق بها أي ضرر. وفي هذا الإطار، يقدم "سيدتي. نت" لقارئاته الطرق الأفضل للعناية بهذه الأواني الخاصّة بالضيافة.

- اغسلي الأطباق بمزيج مؤلّف من الماء وعصير الليمون الحامض.
- اغسلي قطع الـ"بورسولان" واحدة تلو الأخرى في ماء دافئ، وليس ساخناً، مع استعمال منظّف خفيف التركيز.
- تجنّبي استخدام المنظّفات الكيميائية، عند التنظيف.
- افركي البقع برفق بواسطة إسفنجة ناعمة، مع إمكانية استخدام فرشاة أسنان لهذه الغاية.
- ضعي الأطباق على مناديل ورقية، فور الانتهاء من غسلها، لتجفّ.
- وّضبي الأطباق فوق بعضها البعض، مع الحرص على فصلها بواسطة مناديل ورقية.

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سيدتي