علاء الكحكى: مشروع قانون الإعلام ليس فى صالح الاستثمار ويعود بنا للخلف

قال علاء الكحكى، رئيس قنوات النهار، إن مشروع قانون الإعلام من وجهة نظرهم كرجال أعمال ومستثمرين قى قطاعات الإعلام ليس فى صالح الاستثمار ويرجع بالصناعة إلى الخلف، وأنه حال تقنين الاستثمار فى مجال الإعلام فلن يكتمل الاستثمار.

وأضاف "الكحكى" فى مؤتمر صحفى للإعلان عن شراكة كاملة بين سى بى سى والنهار تحت مظلة شركة قابضة، أن رجال الأعمال المستثمرين فى مجال الإعلام لم يكن لهم دور فى صياغة القانون، ولم تكن هناك رؤية للمستثمرين ورجال الأعمال المسئولين عن فتح بيوت الآلاف من المصريين، متمنيا من مجلس النواب إدراك أهمية الاستثمار فى الإعلام وأهمية دور رجال الأعمال فيه.

وأكد علاء الكحكى، أن واضعى مشروع قانون الإعلام يضرون ويعودن بالصناعة عشرات السنين للخلف، قائلا "فى حالة عدم اتساع الرؤية فى مشروع قانون الإعلام سيخنق الإعلام كله، ثم يحدث تقليص لفرص العمل".

بدء المؤتمر الصحفى لـ"النهار" بحضور علاء الكحكى وخالد صلاح وألبرت شفيق

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