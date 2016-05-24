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تأجيل إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز بقضية "حديد الدخيلة" لجلسة 18 يونيو

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تأجيل إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز بقضية "حديد الدخيلة" لجلسة 18 يونيو تأجيل إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز بقضية "حديد الدخيلة" لجلسة 18 يونيو
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد العزيز أبو عيانة، تأجيل نظر إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز و6 آخرين من قيادات وزارة الصناعة فى قضية الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدى بأموال شركة حديد الدخيلة، لجلسة 18 يونيو، لحين ورود التقرير.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمدى قنصوة، قد عاقبت أحمد عز بالسجن المشدد 37 سنة، ومعاقبة المتهمين الستة من قيادات وزارة الصناعة بأحكام تترواح من 3 لـ 7 سنوات، وإلزامهم برد جميع المبالغ موضوع التحقيقات فى القضية، وتغريمهم مبالغ مساوية لها، لتصل إجمالى تلك المبالغ المستحقة عليهم 3 مليار جنيه.


>رجل الأعمال أحمد عز يصل لحضور جلسة إعادة محاكمته بقضية "حديد الدخيلة"

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