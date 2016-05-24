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بدء جلسة استئناف 47 متهما بجمعة الارض على الحكم الصادر ضدهم

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بدء جلسة استئناف 47 متهما بجمعة الارض على الحكم الصادر ضدهم بدء جلسة استئناف 47 متهما بجمعة الارض على الحكم الصادر ضدهم
بدأت منذ قليل محكمة جنايات الجيزة الدائرة 28 إرهاب شمال الجيزة، والمقامة بمعسكر الأمن المركزى جلسة استئناف 47 متهما بالتظاهر اعتراضا على اتفاقية إعادة تعيين الحدود المصرية بذكرى 25 أبريل، على الحكم الصادر بحبسهم 5 سنوات، وتغريمهم 100 ألف جنيه.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد نافع وعضوية المستشارين أحمد أبو طالب وفادى العشماوى، وسكرتارية سعيد موسى ومحمود صابر.

وتقدم بالاستئناف 38 متهما محبوسين تم ضبطهم فى منطقة الدقى والصادر فى حقهم الحكم المذكور، بالإضافة إلى تغريمهم 100 ألف جنيه، كما تقدم 9 آخرون محبوسين تم ضبطهم فى منطقة العجوزة.

كانت الدائرة 21 إرهاب، قد قضت بالسجن 5 سنوات لـ101 متهما بالتظاهر فى 25 أبريل، اعتراضا على اتفاقية ترسيم الحدود بين والسعودية، فى منطقتى الدقى والعجوزة، كما قضت بتغريم 78 من متظاهرى الدقى 100 ألف جنيه.

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على 111 متهما فى منطقتى العجوزة والدقى، وتمت إحالة 10 متهمين أحداث إلى محكمة الطفل.


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مصر 365

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