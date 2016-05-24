بالصور.. ضبط 5 أطنان أرز بحوزة تاجر علافة امتنع عن بيعها فى الإسماعيلية

تمكنت مباحث التموين بالإسماعيلية من ضبط 5 أطنان من الأرز الأبيض بحوزة تاجر علافة، قام بتجميعها من السوق وامتنع عن بيعها للمواطنين.

وكان اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بورود معلومات للعقيد ولاء رضوان رئيس مباحث التموين، والرائد عادل الجزار وكيل المباحث، مفادها قيام أحد تجار العلافة بدائرة قسم أول الإسماعيلية، بتجميع كميات كبيرة من سلعة الأرز الأبيض، والامتناع عن إعادة بيعها للجمهور، مستغلا قرب حلول شهر رمضان وانتظار رفع أسعارها فى الأسواق.

وبإجراء التحريات السرية حول تلك المعلومات تأكدت صحتها، وأضافت التحريات بقيام المتحرى عنه بتخزين الأرز داخل مخزن بعيدا عن المحل الخاص به.

وتمكن ضباط مباحث التموين من ضبط التاجر "فتحى .ف.أ" مواليد 1962 تاجر جملة وعلافة مقيم دائرة قسم أول الإسماعيلية، وبسؤاله عن وجود مخازن له أنكر وجود مخازن تابعة للمحل الخاص به.

>تم اصطحابه للمخزن المتحرى عنه وبمواجهته اعترف أن المخزن يخصه.

وبتفتيش المخزن تم العثور على 200 شيكارة أرز أبيض زنة الشيكارة 25 كيلو، وزنت جميعها مايقرب من حوالى 5 أطنان.

وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

ضبط طن أرز بحوزة تاجر قام بتجميعه وامتنع عن بيعه للمواطنين فى الإسماعيلية