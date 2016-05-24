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محققون يداهمون مقر “جوجل” في باريس بسبب الضرائب

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محققون يداهمون مقر “جوجل” في باريس بسبب الضرائب محققون يداهمون مقر “جوجل” في باريس بسبب الضرائب

قال مصدر مقرب من وزارة المالية الفرنسية، الثلاثاء، إن محققين فرنسيين داهموا مقر شركة “جوجل” في باريس في إطار تحقيق بشأن مدفوعات ضرائب.

وذكر المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن المحققين يفتشون مقر جوجل في وسط باريس منذ الساعة الخامسة فجرًا بالتوقيت المحلي، وفق ما أوردت وكالة “رويترز”.

وعلقت شركة “جوجل” على أمر المداهمة قائلة، إنها ملتزمة تمامًا بالقانون الفرنسي وتتعاون مع السلطات.

وقال “آل فيرني” المتحدث باسم جوجل في أوروبا عبر البريد الإلكتروني: “نتعاون مع السلطات للإجابة على أسئلتها. نحن ملتزمون تمامًا بالقانون الفرنسي.”

وكان مصدر آخر في وزارة المالية الفرنسية قال في فبراير الماضي، إن فرنسا تطالب بمبلغ 1.6 مليار يورو، في شكل ضرائب متأخرة على محرك البحث الإلكتروني الأميركي العملاق الذي يتعرض لانتقادات بسبب الأساليب التي ينتهجها لدفع أدنى مستوى ممكن من الضرائب.

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