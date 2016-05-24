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وزير الخارجية يستقبل وفد لجنة متابعة مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية

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وزير الخارجية يستقبل وفد لجنة متابعة مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية وزير الخارجية يستقبل وفد لجنة متابعة مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية

جانب من اللقاء

 

استقبل  سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، وفد لجنة متابعة القاهرة للمعارضة السورية، في إطار الحرص المتبادل من الجانبين على التشاور وتبادل الآراء بشان مستقبل القضية السورية.

واستمع وزير الخارجية بحرص إلى تقييم وفد المعارضة السورية لنتائج جولة المحادثات السورية الأخيرة في جنيف، والتي أكد الوفد على أنه كان حريص كل الحرص على المشاركة بإيجابية فيها، والتعاطي مع كافة الاسئلة التى طرحها المبعوث الأممي “ستيفان ديمستورا” انطلاقًا من حرصهم على طرح رؤيتهم لمستقبل سوريا بصورة واضحة وبكل شفافية.

واستمع الوفد إلى تقييم الوزير شكري لنتائج اجتماع مجموعة الدعم الدولية لسوريا الأخير في فيينا وما خلص إليه من نتائج.

وأكد “شكري” للوفد السوري على أهمية الانخراط الإيجابي في المفاوضات، والتواصل والتنسيق مع كافة الاطراف، مشيرًا إلى أن ستظل دائمًا داعمة لخيارات الشعب السوري، وداعمة لاستقرار وسلامة الدولة السورية. كما تطرق الاجتماع إلى أوضاع الجالية السورية في مصر.

وشدد وزير الخارجية على أن والشعب المصري يتعاملان مع أبناء الجالية السورية في مصر كجزء لا يتجزأ من الشعب المصري، وأن السلطات المصرية لن تألوا جهدًا في سبيل توفير كافة الإمكانيات لتسهيل إقامة الاأشقاء السوريين في مصر وإزالة أي عقبات تواجههم.

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