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مصدر: اليونان تبدأ الأربعاء تسليم بيانات رئيسية خاصة بالطائرة المصرية

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مصدر: اليونان تبدأ الأربعاء تسليم بيانات رئيسية خاصة بالطائرة المصرية مصدر: اليونان تبدأ الأربعاء تسليم بيانات رئيسية خاصة بالطائرة المصرية

أرشيفية

قال مصدر قريب من التحقيقات يوم الثلاثاء إن اليونان ستبدأ يوم الأربعاء تسليم بيانات الرادار الرئيسية الخاصة بطائرة للطيران إلى السلطات المصرية بما في ذلك بيانات الطائرة وهي تحلق في المجال الجوي اليوناني قبل لحظات من اختفائها.

وبحسب رويترز قال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه “سنبدأ إرسال البيانات الرئيسية اعتبارا من يوم غد.. بما في ذلك تعقب الرادار والمحادثات مع المراقبين.”

وتمسك المصدر وكذلك مصدر ثان بوزارة الدفاع اليونانية بالرواية التي تقول إن الطائرة انحرفت بشدة في الهواء قبل اختفائها من على شاشات الرادار. في المقابل قالت السلطات المصرية إنها لم تعثر على دليل يشير لانحراف الطائرة وسقوطها الحاد قبل اختفائها.

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