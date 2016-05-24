بالصور.. محافظ الأقصر ومدير الأمن يزوران مصابي حادث أرمنت بالمستشفي

قام محمد بدر، محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، برفقة اللواء عصام الحملي، مدير أمن الأقصر، بزيارة مصابي حادث سيارة أرمنت بمستشفي الأقصر الدولي، ووجه المحافظ بتوفير الرعاية الطبية الكاملة اللازمة للمصابين وتحويل الحالات التي تحتاج إلي السفر خارج الأقصر إلي القاهرة فورًا.

واطمأن المحافظ من مدير المستشفي علي حالة المصابين مشددا علي ضرورة العناية الكاملة بهم وتخصيص فريق طبي متكامل لمتابعة المصابين .

كان محافظ الأقصر قد قطع جولته مع نائب رئيس البنك الدولي للمتابعة تداعيات الحادث الذي وقع ظهر اليوم حيث وجه وكيل وزارة الصحة الدكتورة ناهد احمد محمد ومدير مستشفي الأقصر الدولي عبد العال بهنسي بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين وسرعة استخراج شهادات الوفاة للمتوفين.

كان 4 قد لقوا أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرين، اليوم الثلاثاء، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من كمين أرمنت، بطريق “الأقصر- أسوان” الصحراوى.

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