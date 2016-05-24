أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر " أستاذ الصحة النفسية " ... للأسف الشديد كلنا متطرفون -
بالصور.. ثعبان ضخم يثير الذعر في إيتاي البارود -
بالصور.. الآلاف يشيعون جنازة الشهيد "عصام الديب" بمسقط رأسه في إيتاي البارود -
تأجيل محاكمة 49 متهمًا في "عنف مغاغة" لتعذر إحضارهم من محبسهم -
بالصور.. الأنبا بولا ورئيس جامعة طنطا يزوران مصابي تفجيرات كنيسة مارجرجس -
بالفيديو- كيف يستطيع الثعبان ابتلاع رجلٍ و"جاموسة" -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : أنصح المشايخ بعدم ذكر المسلم والمسيحي يد واحدة لأننا نسيج واحد -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : تجديد الخطاب الديني لن يحدث إلا بتجديد الفكر الديني -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : الذين تحدثوا باسم الإله لا حصر لهم ومنهم النمرود -
بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. أونا

أدعية بصوت عمرو دياب في رمضان

Google+ Print
أدعية بصوت عمرو دياب في رمضان أدعية بصوت عمرو دياب في رمضان

 

يستعد النجم الكبير عمرو دياب لطرح 5 أدعية في شهر رمضان المقبل بالتعاون مع شركة “ناي”.

وذكرت شركة ناي على صفحتها على “فيسبوك” تتعاون ناي مع الفنان عمرو دياب في اصدار ٥ أدعية جديدة يتم طرحها خلال شهر رمضان المقبل، الأدعية من كلمات الشاعر الكبير مجدي النجار والحان عمرو دياب، وتوزيع موسيقي أسامة الهندي.

كانت شركة ناي قد طرحت ألبوم “أحلى وأحلى” لعمرو دياب، والذي يضم 12 أغنية وهم “رسمها”، و”وعدتك”، و”على حبك”، و”معاك قلبى”، و”لا لا”، و”حبيبتى”، و”أمنتك”، و”أنا وانت”، و”أحلى وأحلى”، و”راجع”، و”عكس بعض”، و”عمرنا ما هنرجع”.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ده كلام - إجابات سعد الصغير على أسئلة سالي شاهين " هاخد حريم عمرو دياب وتغور الذكريات "

ده كلام - إجابات سعد الصغير على أسئلة سالي شاهين " هاخد حريم عمرو دياب وتغور الذكريات "

ده كلام - سعد الصغير: كان نفسي أكون " عمرو دياب " بسبب معجبيه ويغني" حبيبي يانور العين "

ده كلام - سعد الصغير: كان نفسي أكون " عمرو دياب " بسبب معجبيه ويغني" حبيبي يانور العين "

عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو

عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو

عمرو دياب ودينا الشربيني... القصة الكاملة وأسرار تُنشر للمرة الأولى

عمرو دياب ودينا الشربيني... القصة الكاملة وأسرار تُنشر للمرة الأولى