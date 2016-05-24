أدعية بصوت عمرو دياب في رمضان

يستعد النجم الكبير عمرو دياب لطرح 5 أدعية في شهر رمضان المقبل بالتعاون مع شركة “ناي”.

وذكرت شركة ناي على صفحتها على “فيسبوك” تتعاون ناي مع الفنان عمرو دياب في اصدار ٥ أدعية جديدة يتم طرحها خلال شهر رمضان المقبل، الأدعية من كلمات الشاعر الكبير مجدي النجار والحان عمرو دياب، وتوزيع موسيقي أسامة الهندي.

كانت شركة ناي قد طرحت ألبوم “أحلى وأحلى” لعمرو دياب، والذي يضم 12 أغنية وهم “رسمها”، و”وعدتك”، و”على حبك”، و”معاك قلبى”، و”لا لا”، و”حبيبتى”، و”أمنتك”، و”أنا وانت”، و”أحلى وأحلى”، و”راجع”، و”عكس بعض”، و”عمرنا ما هنرجع”.