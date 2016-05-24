المرصد السورى: مقتل 22 عنصرا من داعش فى غارات على ريف الرقة

أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، بمقتل 22 عنصرا من تنظيم "داعش" جراء غارات شنتها قوات التحالف الدولى على ريف "الرقة" الشمالى معقل التنظيم.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن -حسبما نقلت قناة "سكاى نيوز عربية" الإخبارية الثلاثاء " أن الهجوم بدأ انطلاقا من عين العرب "كوباني" وتل أبيض والجزيرة ما أدى إلى مقتل 22 عنصرا من تنظيم "داعش".

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قد كثفت فى الآونة الأخيرة تحركاتها فى إطار التحالف الدولى ضد داعش، لتوجيه ضربة للتنظيم المتشدد بمعقله فى مدينة الرقة شمال شرقى سوريا.

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