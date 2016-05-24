جمال سليمان: المعارضة السورية حريصة على الحفاظ على مؤسسات الدولة

أكد الفنان جمال سليمان ممثل وفد المعارضة السورية حرص المعارضة على الحفاظ على مؤسسات الدولة وعلى رأسها الجيش، مشددا على ضرورة استكمال العمليات التفاوضية السياسية وتطبيق قرارات مجموعة الدعم فى فييننا، والتى أوصت بإقرار الحل السياسى.

وأضاف فى تصريحات صحفية عقب لقاء وفد لجنة مؤتمر القاهرة بوزير الخارجية سامح شكرى أن وفد المعارضة تؤمن أنه لا يمكن أن يكون للحل العسكرى وجود فى سوريا، وقرار رقم 2254 أكد ضرورة الانتقال السياسى وفقا لقرارات مجلس الأمن.

وأكد أن وجود مصر فى مجلس الأمن وسيلة للضغط، خاصة بعد اتساع هوة الإرهاب فى سوريا، لافتا إلى أن الأوراق التى قدمتها المعارضة السورية للمبعوث الأممى لسوريا ستيفان ديمستورا وأيضا لمجلس الأمن توصى بوجود مجاس انتقالى سورى.

وأوضح أن أهم ما جاء فى خارطة الطريق هو تشكيل حكم انتقالى فى سوريا له صلاحيات كبرى، وصياغة دستور جديد فى سوريا وتشكيل برلمان جديد، لافتا إلى أن سوريا تعيش حالة انقسام بسبب الصراعات بين المعارضة والسلطات الحاكمة.

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