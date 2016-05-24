أخبار ليبيا اليوم.. السيسي: مصر تساند ليبيا ضد جميع التنظيمات الإرهابية

صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن مصر تساند ليبيا ضد جميع التنظيمات الإرهابية وليس داعش فقط، مؤكدًا أهمية دعم الجيش الوطنى الليبى فى أسرع وقت، للاضطلاع بمهامه فى الحفاظ على الأمن والاستقرار، كما شدد الرئيس، على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضى الليبية، ومكافحة عمليات تهريب الأموال والسلاح والمقاتلين الأجانب إلى الأراضى الليبية.

جاء ذلك، خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الثلاثاء، وفدًا من البرلمان الفرنسى برئاسة النائب فيليب فوليو الرئيس التنفيذى لتحالف الوسط، ورئيس مجموعة الصداقة المصرية الفرنسية بالجمعية الوطنية، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، والسفير الفرنسى بالقاهرة أندريه باران.

وأكد نائب رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبى موسى الكونى، أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعربت عن دعمها حكومة الوفاق، ورغبتها فى استضافة المجلس الرئاسى للتباحث حول أوجه دعم الاستقرار فى ليبيا.

وقال الكونى- فى تغريدة له الثلاثاء، على موقع (تويتر)- "إن ميركل أعربت فى لقاء معها على هامش القمة العالمية للعمل الإنسانى بإسطنبول، عن دعمها حكومة الوفاق، ورغبتها فى استضافة المجلس الرئاسى الليبى للتباحث حول أوجه دعم الاستقرار فى ليبيا".

كان الكونى، قد ألقى كلمة الوفد الليبى أمام القمة العالمية للعمل الإنسانى التى استضافتها مدينة إسطنبول.

السيسي: نساند ليبيا ضد جميع التنظيمات الإرهابية وليس داعش فقط