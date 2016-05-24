أخبار اليمن اليوم.. بريطانيا تحقق فى تقارير استخدام قنابل عنقودية فى صنعاء

أخبار اليمن اليوم

اهتمت أخبار اليمن اليوم بتصريحات وزير الخارجية البريطانى فيليب هاموند، التى أكد خلالها أن بريطانيا تجرى تحقيقا عاجلا بشأن تقارير عن استخدام قوات التحالف بقيادة السعودية ذخائر عنقودية بريطانية الصنع فى اليمن.>ورد فى تقرير نشرته منظمة العفو الدولية أمس الاثنين أن المنظمة وثقت استخدام قنابل عنقودية فى اليمن صنعت فى بريطانيا فى السبعينيات.

وقال هاموند للبرلمان "تجرى وزارة الدفاع الآن تحقيقا عاجلا فى المزاعم التى أثيرت".

وأضاف أن الأسلحة التى وُصفت فى التقرير تعود إلى عقود مضت وأن القانون البريطانى يمنع تزويد أحد بمثل هذه القنابل، وقال هاموند إنه ليست هناك أدلة فى الوقت الحالى بأن السعودية استخدمت ذخائر عنقودية، وأن بريطانيا حصلت على تأكيدات من السلطات السعودية بأن مثل هذه الأسلحة لم تستخدم.

كما ركزت أخبار اليمن اليوم على سقوط 3 قتلى وعدة إصابات فى انفجار فى كلية الآداب بصنعاء.

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