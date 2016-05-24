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وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء: تنفيذ بروتوكول تعامل مع مصل التطعيم لفيروس بى

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وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء: تنفيذ بروتوكول تعامل مع مصل التطعيم لفيروس بى وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء: تنفيذ بروتوكول تعامل مع مصل التطعيم لفيروس بى
قال الدكتور محمد على يوسف، وكيل مديرية الصحة بجنوب سيناء ومدير الطب الوقائى، اليوم الثلاثاء، إنه تم البدء فى وحدة مكافحة الفيروسات الكبدية بتطعيم مخالطى الحالات الإيجابية لفيروس (B) حسب التعليمات الواردة من وزارة الصحة.

وأضاف مدير الطب الوقائى أنه تم من خلال الحملة البدء بتنفيذ بروتوكولات التعامل مع الطعم والمصل المضاد للالتهاب الكبدى الفيروسى بى، كما تم التنبيه على الفرق بالتأكد من مراجعة تاريخ الصلاحية وتخزين المصل فى ظروف تضمن سلامة وملاءمة سلسلة التبريد وهى من 2 إلى 8 درجة مئوية.

وأكد أن حديثى الولادة يتم تطعيمهم من سن يوم ويتم الحقن فى الجزء الخارجى من عضلة الفخذ فقط ويمنع حقن الاطفال بها فى أى مكان آخر.

وأشار إلى أنه تم تحديد ثمانى مكاتب صحة بكل إدارة لتطعيم مخالطى الحالات الإيجابية لفيروس (بى) وهى: مكتب الصحة بمدينة رأس سدر، مكتب صحة مدينة أبوزنيمة، مكتب صحة مدينة أبورديس، مكتب صحة طور سيناء بالمعمل المشترك بمستشفى الطور العام، مكتب صحة شرم الشيخ، مكتب صحة دهب، مكتب صحة نويبع، ومكتب صحة سانت كاترين.


>حملة لمكافحة الفيروسات الكبدية بمدن جنوب سيناء

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