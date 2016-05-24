غدا.. مستشفى 57357 تسعد أطفالها بزينة رمضان

تستعد مستشفى 57357 غدا للاحتفال برمضان بالتعاون مع المصرية للاتصالات لرسم البهجة على وجوه الأطفال وتخفيف آلام المرض عنهم خلال الشهر الكريم عن طريق تزيين المستشفى بمشاركة الأطفال أنفسهم.

يقول "هشام عبد السلام"، المسئول الإعلامى لمؤسسة مستشفى 57357، "نحاول بكل الطرق رسم البسمة على وجوه الأطفال وتخفيف الألم عنهم، لأن إسعادهم يساعد فى تحسين حالتهم النفسية وهو ما يعود عليهم فى تحسن صحتهم بشكل عام، وشهر رمضان من المناسبات التى نحاول فيها إسعاد الأطفال بالطرق المختلفة، وبالتعاون مع شركة المصرية للاتصالات سيقوم الأطفال بالمساهمة فى تزيين المستشفى بالكامل بزينة رمضان حتى يشعروا بالبهجة والسعادة.

ويتابع، لم يكن هذا التعاون هو الأول من نوعه مع المصرية للاتصالات ولكن بداية التعاون كانت فى عام 2000، وحاليا قامت المصرية للاتصالات بتوقيع تعاون مع المستشفى لتحسين خدمات الانترنت والاتصالات المختلفة بأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية لتحسين أداء الخدمة وزيادة سرعتها مع استمرار الدعم فى المشروعات التوسعية وأهمها انشاء المبنى الجديد الذى يضم 300 سرير.

ويضيف، سعيا وراء تقديم الرعاية الصحية بنفس الجودة والسرعة لأطفالنا فى مستشفى 57357 فى طنطا تم ربط الفرع بالمستشفى الأم بالقاهرة بأحدث التكنولوجيا بما يتوافق مع المعايير الدولية وذلك بالتعاون مع المصرية للاتصالات لتقديم الرعاية الصحية للأطفال المرضى بنفس كفاءة مستشفى 57357 بالقاهرة حتى يكون التواصل سريعا وسهلا بين كل الأقسام.

مستشفى 57357: "التاتو" وثقب الجسم يسببان السرطان

>

بالصور.. بطلة العالم نور الشربينى ترسم البسمة على وجوه أطفال مستشفى 57357

>