بالفيديو.. خطر الموت.. مركب كميائى بعصائر البودرة يصيب بالسرطان

تزيد حاجة جسم الإنسان إلى العصائر والمشروبات الباردة فى فصل الصيف بشكل كبير لتعويض السوائل المفقودة، وتزيد تلك الحاجة خصيصا فى شهر رمضان مع ساعات الصيام الطويلة.

ففى رمضان لا تخلو مائدة الصائمين من تلك العصائر وتحتل ركنا أساسيا على مائدة الإفطار ومن تلك العصائر عصائر البودرة التى تشهد إقبالا متزايدا خاصة فى شهر رمضان الكريم، ولا يتعدى سعر الكيلو من العصائر المصنعة الـ30 جنيها.

من جانبه يقول الدكتور السيد محمود جاد أخصائى التغذية بالمعهد القومى للتغذية، إن عصائر البودرة من العصائر التى انتشرت ولها بعض الأضرار المؤثرة على حياة الإنسان عندما يتم تناولها بكثرة وأهمها نقص مناعة الجسم”.

وأضاف: “يجب تحذير الجميع من كثرة استخدام عصائر البودرة لأن بها 50% مركب كميائى يؤثر على الكليتين والكبد وفى بعض الحالات ممكن أن تؤدى إلى الإصابة بالسرطان بسبب كثرة تناولها، وتعمل على نقص المناعة بشكل كبير.

وناشد جاد الصائمين بالعودة إلى المشروبات الرمضانية الطبيعية مثل التمر هندى والعرقسوس، والدوم، والخروب، وقمر الدين، والبعد عن المشروبات الصناعية أو تناولها بكميات قليلة وعدم الإفراط باستخدام السكر بها.