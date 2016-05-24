أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر " أستاذ الصحة النفسية " ... للأسف الشديد كلنا متطرفون -
بالصور.. ثعبان ضخم يثير الذعر في إيتاي البارود -
بالصور.. الآلاف يشيعون جنازة الشهيد "عصام الديب" بمسقط رأسه في إيتاي البارود -
تأجيل محاكمة 49 متهمًا في "عنف مغاغة" لتعذر إحضارهم من محبسهم -
بالصور.. الأنبا بولا ورئيس جامعة طنطا يزوران مصابي تفجيرات كنيسة مارجرجس -
بالفيديو- كيف يستطيع الثعبان ابتلاع رجلٍ و"جاموسة" -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : أنصح المشايخ بعدم ذكر المسلم والمسيحي يد واحدة لأننا نسيج واحد -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : تجديد الخطاب الديني لن يحدث إلا بتجديد الفكر الديني -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : الذين تحدثوا باسم الإله لا حصر لهم ومنهم النمرود -
بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

بالفيديو.. خطر الموت.. مركب كميائى بعصائر البودرة يصيب بالسرطان

Google+ Print
بالفيديو.. خطر الموت.. مركب كميائى بعصائر البودرة يصيب بالسرطان بالفيديو.. خطر الموت.. مركب كميائى بعصائر البودرة يصيب بالسرطان
تزيد حاجة جسم الإنسان إلى العصائر والمشروبات الباردة فى فصل الصيف بشكل كبير لتعويض السوائل المفقودة، وتزيد تلك الحاجة خصيصا فى شهر رمضان مع ساعات الصيام الطويلة.

ففى رمضان لا تخلو مائدة الصائمين من تلك العصائر وتحتل ركنا أساسيا على مائدة الإفطار ومن تلك العصائر عصائر البودرة التى تشهد إقبالا متزايدا خاصة فى شهر رمضان الكريم، ولا يتعدى سعر الكيلو من العصائر المصنعة الـ30 جنيها.

من جانبه يقول الدكتور السيد محمود جاد أخصائى التغذية بالمعهد القومى للتغذية، إن عصائر البودرة من العصائر التى انتشرت ولها بعض الأضرار المؤثرة على حياة الإنسان عندما يتم تناولها بكثرة وأهمها نقص مناعة الجسم”.

وأضاف: “يجب تحذير الجميع من كثرة استخدام عصائر البودرة لأن بها 50% مركب كميائى يؤثر على الكليتين والكبد وفى بعض الحالات ممكن أن تؤدى إلى الإصابة بالسرطان بسبب كثرة تناولها، وتعمل على نقص المناعة بشكل كبير.

وناشد جاد الصائمين بالعودة إلى المشروبات الرمضانية الطبيعية مثل التمر هندى والعرقسوس، والدوم، والخروب، وقمر الدين، والبعد عن المشروبات الصناعية أو تناولها بكميات قليلة وعدم الإفراط باستخدام السكر بها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو- كيف يستطيع الثعبان ابتلاع رجلٍ و"جاموسة"

بالفيديو- كيف يستطيع الثعبان ابتلاع رجلٍ و"جاموسة"

بالفيديو.. 6 استخدامات غير تقليدية للمكواة.. منها "تسخين السندوتشات"

بالفيديو.. 6 استخدامات غير تقليدية للمكواة.. منها "تسخين السندوتشات"

بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة

بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة

شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي

شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي