إنييستا: فزنا بالكثير من الألقاب.. وسنستمر في كتابة التاريخ

قال أندرياس إنييستا قائد برشلونة إن فريقه فاز بالكثير من الألقاب وذلك عقب التتويج بلقب كأس ملك إسبانيا على حساب إشبيلية.

وكان برشلونة قد توج بطلا لكأس الملك عقب الفوز على إشبيلية يوم الأحد بنتيجة 2-0 بعد الوصول للأشواط الإضافية وسجل الأهداف خوردي ألبا ونيمار دا سيلفا.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، قال إنيستا: "الأمر مفرح للغاية أن تكون قائدا لفريق رائع مثل برشلونة".

وتابع "فزنا بالكثير من الألقاب ونريد أن نستمر في الفوز بها وكتابة التاريخ".

وأتم "في العام المقبل سنعود للاحتفال فلتحيا برشلونة وكتالونيا".