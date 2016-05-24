نهائي_الأبطال – لا تقلق يا ملكي.. فأنت لست مصابا بلعنة النهائيات المكررة

نهائي الموسم الحالي لدوري أبطال أوروبا سيكون تكرار لمواجهة ريال مدريد وأتليتكو مدريد السابقة في نهائي موسم 2013-2014، الذي تفوق فيه الملكي بنتيجة 4-1.

يستضيف ملعب جوسيبي مياتزا نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد يوم السبت المقبل، ليكون السابع في قائمة تضم 6 نهائيات سبق وأن لعبت مرتين.

FilGoal.com يستعرض القائمة، والتي تؤكد أن الفريق الفائز في النهائي الأول دائما ما يخسر في النهائي الثاني، إلا إذا كان ريال مدريد أو برشلونة أو مصابا بلعنة.

ريال مدريد – ستاد ريمس

النهائي الأول لدوري أبطال أوروبا تكرر بعد 3 سنوات. ريال مدريد حقق لقبه الأول على حساب ستاد ريمس الفرنسي بعدما تغلب عليه بنتيجة 4-3 على ملعب حديقة الأمراء موسم 1955-1956.

وعاد بعد 3 مواسم وأضاف اللقب الرابع له على حساب نفس الفريق أيضا، بعدما تغلب عليه بهدفين دون رد على ملعب نيكراشتاديوم سابقا مرسيدس بينز حاليا الخاص بفريق شتوتجارت الألماني.

ميلان – بنفيكا

في موسم 1962-1963 واجه بنفيكا فريق ميلان في نهائي لُعب على ملعب ويمبلي. بنفيكا دخل اللقاء وهو حامل لقب أوروبا في أخر موسمين وبكامل نجومه وعلى رأسهم إيزيبيو؛ لكن دون بيلا جوتمان، المدرب المجري الذي قاد النسور للفوز بلقبي بطولة أوروبا على حساب برشلونة موسم 1960-1961 وريال مدريد 1961-1962، وكانت المكافأة هى الاستغناء عنه.

جوتمان قال إن بنفيكا لن يحقق أي بطولة أوروبية ولو بعد 100 عام، فيما يعرف الآن بـ"لعنة جوتمان".

خسر بنفيكا النهائي أمام ميلان بهدفين مقابل هدف ليحقق الفريق الإيطالي لقبه الأول لدوري الأبطال.

وتقابل ميلان وبنفيكا مرة أخرى في نهائي موسم 1989-1990 وفاز ميلان بهدف دون رد.

ميلان – أياكس

استضاف ملعب سانتياجو بيرنابيو نهائي دوري الأبطال في موسم 1968-1969 الذي جمع بين ميلان وأياكس وانتهى بفوز الفريق الإيطالي 4-0؛ ليحصد ميلان لقبه الثاني أوروبيا.

وفي موسم 1994-1995 تجدد اللقاء مرة أخرى على ملعب إرنست هابل بالنمسا، وفاز أياكس بهدف دون رد سجله المهاجم الشاب في هذا التوقيت باتريك كلويفرت.

أياكس – يوفنتوس

واجه أياكس نظيره يوفنتوس في نهائي موسم 1972-1973 على ملعب بلجراد في صربيا، وانتهى اللقاء بفوز أياكس ليحقق لقبه الثالث على التوالي في دوري الأبطال.

وتكرر النهائي بعد 24 عاما على الملعب الأولمبي بإيطاليا، وفاز يوفنتوس بعدما تفوق بركلات الترجيح عقب نهاية المباراة بالتعادل 1-1.

ليفربول – ميلان

أحد أكثر النهائيات إثارة في التاريخ. شهدت مدينة اسطنبول ملحمة كروية من فريق ليفربول بعدما نجح في تحويل تأخره بثلاثة أهداف في الشوط الأول إلى فوز بركلات الترجيح. الفريق الإنجليزي سجل 3 أهداف في 6 دقائق فقط في الدقائق 54، 56، 60، في نهائي مسابقة 2004-2005.

وانتظر ميلان موسمين ليثأر من ليفربول، وحقق اللقب على حسابه في موسم 2006-2007 بهدفين مقابل هدف.

برشلونة – مانشستر يونايتد

تقابل برشلونة مع مانشستر يونايتد في نهائي موسم 2008-2009، وفاز الفريق الكتالوني بهدفين دون رد على ملعب الأوليمبيكو بروما.

وفي 2010-2011 تكررت المواجهة على ملعب ويمبلي وتجدد انتصار برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف.