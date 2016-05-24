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ديباي: رحيل فان جال لم يؤثر في.. أنا سعيد في مانشستر يونايتد

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ديباي: رحيل فان جال لم يؤثر في.. أنا سعيد في مانشستر يونايتد ديباي: رحيل فان جال لم يؤثر في.. أنا سعيد في مانشستر يونايتد

قال ممفيس ديباي مهاجم مانشستر يونايتد إن رحيل لويس فان جال مدرب الفريق ومواطنه لم يؤثر به، مشيرا إلى أنه سعيد مع الشياطين الحمر والإدارة كذلك سعيدة بتواجده مع الفريق.

وكان ديباي قد انتقل إلى مانشستر يونايتد في الصيف الماضي بمبلغ 25 مليون جنيه إسترليني قادما من بي إس في أيندهوفن بعقد يمتد لأربعة أعوام.

وصرح ديباي لصحيفة "دي تيليجراف" الهولندية: "لا لم يؤثر رحيل فان جال علي، أنا سعيد في مانشستر يونايتد والإدارة سعيدة بي".

وتابع "لقد غادر فان جال وهكذا تسير الأمور في كرة القدم، في الحياة أنت تتعلم أن تصبح أقوى شيئا فشيء".

وشارك ديباي هذا الموسم في 45 مباراة بكل المسابقات مع مانشستر يونايتد وسجل 7 أهداف وصنع 6 أخرين.

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