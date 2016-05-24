«صاحبة السعادة» يدعم «مصر للطيران» بإلقاء الضوء على التاريخ المشرف لها

كتبت- انجي لطفي

تضامنت أسرة برنامج صاحبة السعادة الذي تقدمه الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، مع مصر للطيران بإعادة عرض حلقة “نسور الجو”، التي سبق عرضها منذ عام، وذلك يأتي بعد تأجيل عرض حلقتي هذا الأسبوع اللتان حملتا عنوان “ألعابنا الحلوة” بسبب حادث الطائرة.

وأكدت “ليوميديا” الشركة المنتجة للبرنامج، أن هذه الخطوة تأتي كتضامن ودعم لشركة مصر للطيران بعد حملة هجوم في الصحافة الأوروبية عليها لمحاولة إظهار الحادثة وكأنها مشكلة تتعلق بمصر للطيران، للابتعاد عن أية اتهامات قد تطول الشركات الأوروبية المصنعة للطائرة، لذلك جاء قرار إعادة تلك الحلقة كنوع من أنواع الدعم المعنوي للشركة الوطنية المصرية.

يذكر أن الحلقة بالكامل تناولت الجوانب المشرقة لدى الطيارين المصريين، سواء الحربيين أو المدنيين، وأظهرت القدرات الكبيرة للطيار المصري وكفاءته، حيث حكي الطيارين خلال الحلقة عن إنجازاتهم وكفاءتهم العالية، سواء في الحروب التي خاضتها مصر أو في قيادة الرحلات الجوية.