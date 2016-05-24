أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر " أستاذ الصحة النفسية " ... للأسف الشديد كلنا متطرفون -
بالصور.. ثعبان ضخم يثير الذعر في إيتاي البارود -
بالصور.. الآلاف يشيعون جنازة الشهيد "عصام الديب" بمسقط رأسه في إيتاي البارود -
تأجيل محاكمة 49 متهمًا في "عنف مغاغة" لتعذر إحضارهم من محبسهم -
بالصور.. الأنبا بولا ورئيس جامعة طنطا يزوران مصابي تفجيرات كنيسة مارجرجس -
بالفيديو- كيف يستطيع الثعبان ابتلاع رجلٍ و"جاموسة" -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : أنصح المشايخ بعدم ذكر المسلم والمسيحي يد واحدة لأننا نسيج واحد -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : تجديد الخطاب الديني لن يحدث إلا بتجديد الفكر الديني -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : الذين تحدثوا باسم الإله لا حصر لهم ومنهم النمرود -
بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. أونا

«صاحبة السعادة» يدعم «مصر للطيران» بإلقاء الضوء على التاريخ المشرف لها

Google+ Print
«صاحبة السعادة» يدعم «مصر للطيران» بإلقاء الضوء على التاريخ المشرف لها «صاحبة السعادة» يدعم «مصر للطيران» بإلقاء الضوء على التاريخ المشرف لها

إسعاد يونس – أرشيفية

كتبت- انجي لطفي

تضامنت  أسرة برنامج صاحبة السعادة الذي تقدمه الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، مع للطيران بإعادة عرض حلقة “نسور الجو”، التي سبق عرضها منذ عام،  وذلك يأتي بعد تأجيل عرض حلقتي هذا الأسبوع  اللتان حملتا عنوان “ألعابنا الحلوة” بسبب حادث الطائرة.

وأكدت “ليوميديا” الشركة المنتجة للبرنامج، أن هذه الخطوة تأتي كتضامن ودعم لشركة مصر للطيران بعد حملة هجوم في الصحافة الأوروبية عليها لمحاولة إظهار الحادثة وكأنها مشكلة تتعلق بمصر للطيران، للابتعاد عن أية اتهامات قد تطول الشركات الأوروبية المصنعة للطائرة، لذلك جاء قرار إعادة تلك الحلقة كنوع من أنواع الدعم المعنوي للشركة الوطنية المصرية.

يذكر أن الحلقة بالكامل تناولت الجوانب المشرقة لدى الطيارين المصريين، سواء الحربيين أو المدنيين، وأظهرت القدرات الكبيرة للطيار المصري وكفاءته، حيث حكي الطيارين خلال الحلقة عن إنجازاتهم وكفاءتهم العالية، سواء في الحروب التي خاضتها مصر أو في قيادة الرحلات الجوية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تحليل لتشكيلي أسوان وطلائع الجيش في مباراة اليوم

ستاد مصر: تحليل لتشكيلي أسوان وطلائع الجيش في مباراة اليوم

ستاد مصر: أسوان يسعى لكسر صيام 112 يوماً بالفوز على طلائع الجيش

ستاد مصر: أسوان يسعى لكسر صيام 112 يوماً بالفوز على طلائع الجيش

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

الأخبار - الفاتيكان : زيارة البابا فرنسيس إلى مصر في موعدها يومي 28 و29 أبريل

الأخبار - الفاتيكان : زيارة البابا فرنسيس إلى مصر في موعدها يومي 28 و29 أبريل