بالصور.. محافظ السويس يتفقد مصنع الأسمنت ويطالب بتدريب شباب المحافظة

تفقد اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس شركة أسمنت السويس أول طريق القطامية بالسويس، رافقه خلال الجولة المهندس أحمد يوسف مدير عام مصنع السويس وغريب جودة رئيس حى عتاقة، وتفقد خلالها الأقسام المختلفة وخطوط الإنتاج والأعمال والإنشاءات التى تتم، بالإضافة إلى تفقد العيادة الطبية داخل الشركة بعد تطويرها وزيادة الأقسام الطبية بها لخدمة العاملين بالشركة، تأكيداً على أهمية الاهتمام بالعامل صحيا.

وأشار المحافظ إلى مسئولى المصنع بسرعة تنظيم دورات تدريبية للعاملين بالشركة ودورات أخرى لشباب السويس من خريجى المدارس الصناعية، وإعدادهم لسوق العمل، فى إطار الجولات التى يقوم بها المحافظ لتفقد المصانع لتشجيع الاستثمار بالسويس، مشيرا إلى المشاركة المجتمعية من الشركة لتطوير وتجميل الميادين وعمل لوحات جدارية وتنمية السويس وتشغيل شباب السويس من العمالة الماهرة والفنية بالمشروعات الاستثمارية.

واستمع المحافظ إلى عرض من مدير عام الشركة حول تاريخ بداية عمل الشركة وإنتاجية المصنع من الأسمنت، ونوعية الأسمنت والخدمات الاجتماعية التى تقدمها الشركة لشعب السويس.

وأكد الهياتمى أن رفع الروح المعنوية للعمال والاهتمام بهم صحيا وتعليميا يعطى دفعة أكبر لحب العمل والقيادة بالشركة، ما يؤدى إلى سرعة فى الأداء وزيادة فى الإنتاج.

رافق المحافظ فى الجولة كل من دكتور لطفى عبد السميع وكيل وزارة الصحة، وشيرى بشارة رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة، ورؤساء الأقسام المختلفة ومديرى المتابعة وتشغيل الشباب والاستثمار والبيئة والإعلام والعلاقات العامة بالمحافظة.

محافظ السويس: دراسة لإنشاء محطة طاقة وتخزين بجبل عتاقة بالمحافظة