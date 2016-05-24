أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر " أستاذ الصحة النفسية " ... للأسف الشديد كلنا متطرفون -
بالصور.. ثعبان ضخم يثير الذعر في إيتاي البارود -
بالصور.. الآلاف يشيعون جنازة الشهيد "عصام الديب" بمسقط رأسه في إيتاي البارود -
تأجيل محاكمة 49 متهمًا في "عنف مغاغة" لتعذر إحضارهم من محبسهم -
بالصور.. الأنبا بولا ورئيس جامعة طنطا يزوران مصابي تفجيرات كنيسة مارجرجس -
بالفيديو- كيف يستطيع الثعبان ابتلاع رجلٍ و"جاموسة" -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : أنصح المشايخ بعدم ذكر المسلم والمسيحي يد واحدة لأننا نسيج واحد -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : تجديد الخطاب الديني لن يحدث إلا بتجديد الفكر الديني -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : الذين تحدثوا باسم الإله لا حصر لهم ومنهم النمرود -
بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

اليوم.. أمن الغربية تُقيم عزاء لضحايا الطائرة المصرية بدار مناسبات طنطا

Google+ Print
اليوم.. أمن الغربية تُقيم عزاء لضحايا الطائرة المصرية بدار مناسبات طنطا اليوم.. أمن الغربية تُقيم عزاء لضحايا الطائرة المصرية بدار مناسبات طنطا
تقيم مديرية أمن الغربية مساء اليوم الثلاثاء، عزاءً جماعيًا لضحايا الطائرة المكنوبة من أبناء المحافظة، ووجه اللواء نبيل عبد الفتاح السيد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية بإقامة العزاء عقب صلاة العشاء بدار المناسبات بطنطا بحضور اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، واللواء محمد الشرقاوى مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا وأسر الضحايا، والدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس جامعة طنطا والقيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة.

وكان مدير أمن الغربية قد قدم واجب العزاء لأسر الضحايا فى منازلهم بقرى ميت بدر مركز سمنود وشبرابابل مركز المحلة، وقرية سبرباى مركز طنطا والضحية الأخيرة بشارع الجلاء بطنطا.


>محافظة الغربية تقيم غدا عزاء جماعيا لضحايا الطائرة المنكوبة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365