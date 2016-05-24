اليوم.. أمن الغربية تُقيم عزاء لضحايا الطائرة المصرية بدار مناسبات طنطا

تقيم مديرية أمن الغربية مساء اليوم الثلاثاء، عزاءً جماعيًا لضحايا الطائرة المكنوبة من أبناء المحافظة، ووجه اللواء نبيل عبد الفتاح السيد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية بإقامة العزاء عقب صلاة العشاء بدار المناسبات بطنطا بحضور اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، واللواء محمد الشرقاوى مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا وأسر الضحايا، والدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس جامعة طنطا والقيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة.

وكان مدير أمن الغربية قد قدم واجب العزاء لأسر الضحايا فى منازلهم بقرى ميت بدر مركز سمنود وشبرابابل مركز المحلة، وقرية سبرباى مركز طنطا والضحية الأخيرة بشارع الجلاء بطنطا.

محافظة الغربية تقيم غدا عزاء جماعيا لضحايا الطائرة المنكوبة