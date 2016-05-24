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وقفة لمعلمات رياض الأطفال بالغردقة للمطالبة بالتعاقد على درجات وظيفية دائمة

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وقفة لمعلمات رياض الأطفال بالغردقة للمطالبة بالتعاقد على درجات وظيفية دائمة وقفة لمعلمات رياض الأطفال بالغردقة للمطالبة بالتعاقد على درجات وظيفية دائمة
طالب العشرات من معلمات رياض الأطفال بإدارة الغردقة التعليمية، والعاملين بنظام المكافأة الشاملة، بالتعاقد على درجات وظيفية دائمة، خلال وقفة احتجاجية نظموها اليوم أمام ديوان عام محافظة البحر الأحمر.

وأكدت المعلمات أن عددهن 120 معلمة، تعاقدن مع محافظة البحر الأحمر منذ سنوات لسد العجز فى تخصص رياض الأطفال، مشيرين إلى أنهن من حملة المؤهلات العليا، قائلات: "تجاهلت التربية والتعليم تخصيص درجات وظيفية لنا فى مسابقة الـ30 ألف مدرس"، مطالبين بتنفيذ وعود الوزراء السابقين بتحرير عقود لهن.


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