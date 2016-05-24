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بالصور.. انطلاق مهرجان الفواكه الحمراء بأحد فنادق الغردقة لتنشيط السياحة

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بالصور.. انطلاق مهرجان الفواكه الحمراء بأحد فنادق الغردقة لتنشيط السياحة بالصور.. انطلاق مهرجان الفواكه الحمراء بأحد فنادق الغردقة لتنشيط السياحة
نظم ظهر اليوم الثلاثاء، أحد فنادق مدينة الغردقة مهرجان الفواكه الحمراء، لدعم وتنشيط السياحة فى البحر الأحمر بمشاركة عدد كبير من نزلاء الفندق.

وقال علاء الدين محمود، مساعد مدير الفندق، إن الهدف هو دعم السياحة من خلال ثقافة المهرجانات، مضيفًا أن المهرجان للفواكه ذات اللون الأحمر من "بطيخ وعنب وتفاح وطماطم شيرى ورمان".

وأضاف أنه تم تقديم كمية كبيرة من الفواكه الحمراء، داخل الفندق بمشاركة نزلاء الفندق.
>وأشار مساعد مدير الفندق إلى أن المهرجان يرسل رسالة إيجابية للعالم عن ، ويؤكد أن مصر آمنه تماما.

مهرجان الفواكه الحمراء بالغردقة (1)

مهرجان الفواكه الحمراء بالغردقة (2)

مهرجان الفواكه الحمراء بالغردقة (3)

مهرجان الفواكه الحمراء بالغردقة (4)

مهرجان الفواكه الحمراء بالغردقة (5)


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